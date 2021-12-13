Seksenler dizisinin Şahin'i saldırıya uğradı
Seksenler dizisinde Şahin karakterini canlandıran oyuncu Ceyhun Fersoy, gittiği bir eğlence mekanında darp edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fersoy, "Darp edildim, kaşımın üstü yarıldı ve dikildi. Şikayetçi olacağım" dedi.
Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 13 Aralık 2021 08:52
TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde, kendi gibi oyuncu eşi Begüm Öner'le birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.
Önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda darp edilen ünlü oyuncu, hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.
KAŞIMIN ÜSTÜ YARILDI
Fersoy fotoğrafına "Dün darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" notunu düştü.
GEREĞİNİ AVUKATLARIM YAPACAKTIR
Fersoy daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız