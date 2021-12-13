Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının şikayetlerini dinleyerek görevine başladı. Bakanın önümüzdeki hafta bankacıların şikayetlerini dinleyeceği belirtilirken toplantı iş dünyasında, bakanın sıkı iletişim içinde kalacağını gösterdiği için genel olarak olumlu karşılandı. Ancak iyimser olmak için atılacak adımları bekleyecekler.

Geçen cumartesi günü basına kapalı şekilde yedi saat süren toplantıya, yaklaşık 70 iş dünyası temsilcisi katıldı. Toplantıya katılanlar bakanın yaklaşık iki saat boyunca "yaptıklarımız- yapacaklarımız" biçiminde özetlenebilecek bir sunum yaptığını belirterek konuşmasında bu zor dönemi aşacaklarını ve kesinlikle serbest piyasa kurallarının dışında hareket edilmeyeceğini vurguladığını kaydettiler.

Verilen bilgilere göre bakanın sunumunun ardından STK temsilcileri söz aldı, ardından da isteyen işadamları konuştu. Yaklaşık 40 kişinin söz aldığı toplantıda iş dünyasının en temel şikayet konusu kurların seyri olurken, bunun ticareti kilitler noktaya getirdiği ve kurların da istikrar kazanması gerektiğinin özellikle vurgulandığı belirtiliyor. Müteahhit alacakları, fiyat farkları, KDV alacakları, medikal firmaların alacaklarının ödenmesi gibi gündemdeki ekonomik konular hakkında da şikayetlerin sıralandığı kaydedildi.

SUÇLU AŞIRI TALEP

Söz alan iş insanlarının bazılarının temsil ettikleri kesimin ya da sektörlerin sorunlarını açık bir dille ama dengeli bir üslupla anlattığı, bazılarının ise her zaman olduğu gibi, Bakan'a ve Cumhurbaşkanı'na övgüler sıraladığı anlatılıyor.

İş dünyasının bu zor dönemde şikayetlerini iletme konusunda büyük sıkıntı çektikleri biliniyor. Bu nedenle hem toplantı hem de bakanın her bir konuşmayı tek tek not alması, şikayetlerin hepsi için inceleyeceğini söylemesinin iş dünyasında memnuniyet yarattığı belirtiliyor. Bir katılımcı toplantıdan memnun olduklarını şimdi hangi adımların atıldığının izleneceğini, bu iyi izlenimin ve iyimserliğin sürmesinin bakanın icraatlarına bağlı olacağını kaydetti.

Bakanın kurlardaki hareket için faiz indirimlerinin üzerinde durmadan, piyasadaki aşırı talebi gerekçe gösterdiği, "Tüm bunların üzerinden birlikte geleceğiz" gibi genel sözlerle konuyu geçiştirdiğini belirten katılımcılar da oldu.

Toplantı sonrasında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu attığı twitte "Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile bir araya geldik. Enerji maliyetlerindeki artış, medikal firmalarının ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, fiyat farkı kararnamesi, KDV alacakları, piyasadaki dalgalanmanın etkileri gibi iş dünyasının taleplerini aktardım" dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak, "İhtiyacımız olan ilaç gibi bir toplantı gerçekleştirdik" derken dövizin geldiği seviyeden rahatsız olduklarını, bakanın "Kurlarla ilgili belirsizliği beraber kaldıracağız" dediğini aktardı.