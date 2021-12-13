Kağıt bardakta çay içenler dikkat!

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.