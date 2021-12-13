Arınç, canlı yayını terk etti

Halk TV ekranlarında Açıkça programında Gökmen Karadağ moderatörlüğünde gazeteciler Fikret Bila, Barış Pehlivan, hukukçu Salim Şen ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; belgeseli değerlendirdi.

ARINÇ YAYINA BAĞLANDI

Değerlendirmeler sürerken AK Parti'li TBMM eski Başkanı Bülent Arınç yayına bağlandı.

Bülent Arınç, belgeselde kendisinden bahsedildiğini öğrenmesi üzerine yayına bağlandı. Arınç, Şen'in yayını izlemediğini iddia ederek "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" sözü nedeniyle ön yargılı davranıldığını söyleyerek eleştirilere tepki gösterdi.

Arınç; Salim Şen'e yönelik, "Neden anlamak istemediğini biliyorum. Ergenekon sürecinde kendisinin tavrı herkesin malumudur. O konuya girmeyeceğim." dedi.

140 Journos'u takdir ettiğini ve görüşlerini almak istemelerinden memnun olduğunu ifade eden Arınç, Youtube kanalının editöryal kural nedeniyle kimlerle konuştuğunu açıklamadığını söyleyerek verdiği röportaj hakkında detayları açıkladı.

Karanlık ilişkilere karşı tavrını vurguladığını da dile getiren Arınç'ın DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu daha önce görmediğini söyledi.

Canlı yayında tartışmalar büyüyünce Arınç telefonu kapattı... Tartışma devam edince yeniden bağlanan Arınç, iddialara cevap verdikten sonra tekrar yayından ayrıldı.