Dolar çok sert yükseldi: 14,56 TL'ye çıktı

Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.

BU HAFTA FED VE TCMB TOPLANTISI VAR

Merkez Bankası bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Dolar 10:15 itibariyle 14,56'den işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,8798'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,2 artışla 14,3290 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,08 değer kazanarak 16,2020'den, sterlin/TL yüzde 3 primle 18,9920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını belirtti. Bu hafta, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.