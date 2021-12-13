Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam

Asgari ücret pazarlığında 4'üncü ve son toplantı bugün yapılacak.

TİSK, Türk-İş ve Hükümet yetkilileri daha önce yapılan 3 toplantıdan sonuç alamamıştı. TİSK 3 bin 500'ün çok üzerinde bir asgari ücret istediklerini dile getirmişti.

Türk-İş de verilecek rakamın işçiyi rahatlatması gerektiğini daha önce vurgulamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise önceki gün TBMM'de yaptığı açıklamada vereceğimiz asgari ücret adeta bayram havası oluşturacak demişti.

Memurlar.net'in kulislerden edindiği bilgiye göre, asgari ücretin 4 bin liranın üstünde olacağı yönünde. Rakamın bugün açıklanması bekleniyor.