Şanlıurfa'da oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynadığı tabanca ateş alan çocuk ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 11:15
Kırsal Kuytuca Mahallesi'nde babasının ruhsatlı tabancasıyla oynayan Kübra Kaplan (13), tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, ameliyata alındı.
Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız