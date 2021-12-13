UBS Türk Lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların, son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını istediklerini belirten bir müşteri notu yayımladı.

"MEVCUT PARA POLİTİKASI ENFLASYONLA MÜCADELEDE YETERSİZ"

BloombergHT'nin aktardığına göre UBS analisti Kolb en son kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL'deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

"Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir"

diyen Kolb,ifade etmişti.

UBS, 5 Ekim'de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisiyle ilgili bir rapor yayımlamış ve TCMB'nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17.50'ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.

Kaynak: Sputnik