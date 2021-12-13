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Öğrencilerden nöbetçi eczane arama derdine 'Akıllı' çözüm

Malatya'da Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2 yılda geliştirilen ve TEKNOFEST'te birinci seçilen proje hayata geçtiğinde, vatandaşlar eczanelerden istediği zaman ilacını alabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 11:40
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Öğrencilerden nöbetçi eczane arama derdine 'Akıllı' çözüm

Malatya'daki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST'te birinci oldukları "Akıllı Eczane Sistemi" projesinin hayata geçirilmesi halinde vatandaşlar eczanelerden 7/24 ilaç alabilecek.

Öğrenciler, Kovid-19 döneminde eczanelerde vatandaşlara daha hijyenik bir alışveriş ortamı sağlamak için araştırmalara başladı. Eczanelerde karşılaşılan sorun ve eksikleri anket çalışmasıyla araştıran öğrenciler, vatandaşların eczane içerisine girmeden ilaç alabileceği "Akıllı Eczane Sistemi"ni geliştirme kararı aldı.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda otomat tarzı bir cihaz geliştiren öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi Lise Seviyesi alanında birincilik elde etti.

Görünüş itibariyle bankamatiğe benzeyen "Akıllı Eczane Sistemi", e-Reçete ile de senkronize çalışabiliyor.

TC kimlik numarası ve e-Reçete kodunun girilmesiyle ilaçları bir mekanizma yoluyla hastaya veren sistem, ilaçların nasıl kullanılabileceği bilgisini de doktorun reçeteye yazdığı bilgiler dahilinde çıktı olarak sunabiliyor. Bu sayede sistem, vatandaşlara 7/24 ilaç alabilme imkanı sağlıyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Alanı öğretmeni Ali Yılmaz Altunsuyu, AA muhabirine, cihazın vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Projenin TEKNOFEST'te birinci olmasının önem arz ettiğini aktaran Altunsuyu, "Tamamen e-Reçete sistemiyle uyumlu çalışıyor. İlaç barkodlarını önceden okutuyoruz. Böylece raftan ilaç alındığından itibaren hastanın adına şu ilaç düşürülmüştür diye ikaz veriyor. Sistemin yazılımı öğrencimiz tarafından gerçekleştirildi." dedi.

TEKNOFEST'in öğrencilerin kendilerini geliştirmek ve kanıtlamak için güzel bir ortam olduğunu anlatan Altunsuyu, yazılımı yapan öğrencilerine Sakarya ve Kocaeli'nde birçok yazılım firmasının burs ve iş vermek istediğini ifade etti.

Altunsuyu, vatandaşların en yakın eczaneye giderek bu sistemle ilaçlarını alabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de e-Reçete sistemi var. Doktorun yazdığı reçete Türkiye'nin neresinde olursa olsun alınabilir. e-Reçete kodunu ve TC kimlik numarasını girdiğiniz zaman sistem üzerinden görünüyor. Her yerden ilacı alabilirsiniz. Sistemimizin en büyük özelliklerinin başında e-Reçete sistemi geliyor. 7/24 çalışmasının sebebi de bu. Hasta bankamatik gibi ilacını her yerden alabilir. Aynı zamanda barkod okumadaki süreyi kısaltıyor. Hasta hijyenik bir şekilde ilacını alıyor, ilacı alan kişiye aldıktan sonra makbuz gibi çıktı veriliyor. Bu çıktı da doktor ilacın tanımlamasını nasıl yapmışsa sabah, öğlen, akşam, aç veya tok, nasıl reçete vermişse sistem çıktısını veriyor."

Projenin TEKNOFEST'te birinci seçildikten sonra Sağlık Bakanlığı ve birçok eczanenin kendileriyle iletişime geçerek bilgi aldığını anlatan Altunsuyu, bazı özel firmaların ise cihazla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

- "İki yıl bu sistem üzerine çalıştık"

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü 12. sınıf öğrencisi Taha Özbay da geliştirilen cihazın yazılımını yaptığını söyledi.

Vatandaşlara kolaylık sağlamak için böyle bir cihaz geliştirmek istediklerini dile getiren Özbay, "Yazılımı, Kovid-19 döneminde eczanelerde oluşan kalabalık ve nöbetçi eczane arama sorununu ortadan kaldırmak için yaptım. Bu proje başlamadan önce hasta ve hasta yakınlarıyla konuştuk, anketler düzenledik. Bunların sonucunda böyle bir sistem geliştirdik. İki yıl bu sistem üzerine çalıştık ve TEKNOFEST'te birinci olduk." diye konuştu.

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TEKNOFEST'e sürekli katılmak istediğini ve bu alanlarda daha çok faydalı işler yapmak istediğini ifade eden Özbay, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST muazzam bir ortam. Bu sayede kendimi daha çok geliştirdim. Bazı fikirlerin gerçekten değer bulduğu bir yer. Yüzlerce proje ve yarışmacı gördüm. İş teklifleri aldım. İlgi çok fazla. Gerçekten görülmeye değer bir ortam. Bundan sonraki hedefim yazılım mühendisi olmak. TEKNOFEST'te aldığım iş imkanlarını değerlendirmek istiyorum."

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