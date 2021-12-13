Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!

Türkiye'de yaşanan kur kriziyle otomobil fiyatlarında müthiş fiyat değişimleri yaşanıyor. Çok değil kısa bir süre önce fiyatlar aylık olarak revize edilirken, şu sıralar haftadan haftaya değişiyor.

Buna bir de demode vergi sistemi eklenince rakamlar tahmin edilemeyecek seviyelere çıkıyor. Son 15 günde en ucuz otomobillerin fiyatı 30 bin ila 145 bin lira arasında değişim gösterdi. Ufak kur farklarıyla vergi tokadı yiyen modeller, 265 bin sınırından 330 bin liraları aştı.

Araç fiyatları her hafta artık fiyat değişimi yaşıyor. Marketleri geçen etiketler sonrasında ne markalar fiyat hesaplamaya ne de bayiler etiket değiştirmeye yetişemiyor.

Karar'dan Ali Yıldırım'ın haberine göre bazı bayiler olan etiketin de 30-40 bin lira üzerini istiyor. Artan kur maliyetiyle birlikte yüzde 50 özel tüketim vergisi (ÖTV) diliminde olan birçok model teker teker 330 bin lira sınırını aşarken, 265 bin lira olan yüzde 50 ÖTV'li modeller de aralık ayında pamuk ipliğinde yürüyor. Markalar türlü cambazlık hareketleriyle araçları yüzde 50 sınırında tutmaya çalışırken, bir süre sonra bunun da fayda etmeyeceği herkes tarafından biliniyor.

Ağustos 2021'de yapılan matrah artışıyla birlikte fiyatlar da biraz olsun gerilemişti. Yüzde 80'lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50'lik vergi dilimine indi.

Matrah artışından sonra yaklaşık 55-60 model yüzde 50 vergi dilimine girdi. Fakat artan fiyatlarla birlikte 55 model yerini sadece geçen haftaya kadar 11 model bırakmıştı.

Kurdaki hızlı yükseliş fiyatları tekrar değiştirdi. Hem fiyat hem de ÖTV artınca Aralık ayının ikinci haftasına sadece 8 model kaldı.

Son 1 haftada 3 model daha elendi. Tabloda da görüldüğü gibi Toyota Corolla Sedan, Citroen C3 ve Renault Tailant yüzde 80 ÖTV dilimine çıktı.

265 bin sınırında olan fiyatlar 320 bin liranın üzerine çıktı.