Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını: 11 kişi suçüstü yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekeşen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı kumarbazların yerini tespit etti.

5 katlı bir iş hanının 5. katında Kader Mahkumları Derneği altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri hiç beklemedikleri anda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipleri karşısında gören kumarbazlar şaşkına dönerken, kimlikleri ekiplerce alınarak arama yapıldı. Yapılan aramada iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLÜRKEN EL HAREKETİ YAPTI

Şüpheliler yapılan işlemleri ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldı. Polis ekiplerince karakola götürülürken, bir kişinin ekip otosuna bindirileceği sırada gülerek kameraya bakıp yaptığı el hareket ise şaşkınlık yarattı. Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere götürürken, 11 kişiye yaklaşık 30 bin TL para cezası uyguladı.