Ordu-Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı
Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı 11 ayda 677 bin 947 yolcu kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 12:45
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü, Ordu-Giresun Havalimanı'nın yılın ilk 11 ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Ocak-Kasım 2021 döneminde havalimanını kullanan yolcu sayısı 677 bin 947, uçak trafiği ise 5 bin 325 oldu.
Söz konusu dönemde havalimanından 5 bin 995 tonluk kargo taşındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız