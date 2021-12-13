Gözaltına alınan Youtuber'lar hakkında karar

Sokak söyleşileri yapan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir'ın sahibi Hasan Köksoy, Sade vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu ve Turan Kural gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 3 isim için ev hapsi talep edildiği aktarıldı.

Antalya'da 'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV'den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, 'Sade vatandaş' hesabının sahibi Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasındaydı.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve avukat Ömer Faruk Dağ, savcılığın, sorguların ardından, Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk talep ettiğini aktardı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 'İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ile editörü Turan Kural ve 'Kendine Muhabir'in sahibi Hasan Köksoy, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Sputnik