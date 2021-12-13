'Omuz atma' kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.