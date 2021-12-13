20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek
Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek
Ali Koç'tan döviz kuru yorumu
Ali Koç'tan döviz kuru yorumu
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Dolar arttı, peki altının gramı ne durumda?
Dolar arttı, peki altının gramı ne durumda?
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Dolar çok sert yükseldi: 14,56 TL'ye çıktı
Dolar çok sert yükseldi: 14,56 TL'ye çıktı
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı
Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarıyla ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarıyla ilgili açıklama
Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı
Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var." dedi.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 13:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, dadaşlar diyarı Erzurum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuraklığın önemli ölçüde kendini hissettirdiğine ve son iki yılda yağışların az olmasına dikkati çeken Pakdemirli, "Son iki senedir yağışlarımız aşağı yukarı, yüzde 25 azalma kaydıyla ortalama seviyenin yani bu yılı da eklersek 2021 yılındaki ortalama yağışlarımız da yüzde 50'nin altında gerçekleşti. Bununla mücadelenin tek yolu ise sulama ve depolama sistemlerini bitirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Bugüne kadar 613 baraj bitirdik, yatırımlarımız devam ediyor. Yatırımlar artırarak devam edecek." diye konuştu.

Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini, dünyanın henüz atlamadığını ve etkilerinin sürdüğünü belirtti.

Dünya genelinde bir gıda terörü olduğunu ifade eden Pakdemirli şöyle konuştu:

"Henüz bu maskeleri ağzımızdan çıkartamadık, halen maskelerle devam ediyoruz. Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var. Belirli yerlerde kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var ama bugünkü fiyatların artışını ortaya koyacak bir şey yok. Buğdayın fiyatı bir buçuk-iki misline, ayçiçeğin fiyatı dünya piyasalarında iki misline, gübre 3-4 misline gelmiş durumda. Bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapıyoruz; pandemiyle ilgili riskler ortadan kalktığı zaman, dünyadaki fiyat karmaşasının doğru ve düzgün bir yere geleceğini düşünüyoruz."

Pakdemirli, fiyatların artışına işaret ederek şubat ayından itibaren değişikliklerin olmasını beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu fiyatların artmasının ana sebeplerinden birisi dünyadaki büyük fonlar daha önce hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların üzerine girmeye başladılar. Gerek ayçiçek gerek diğer hububat fonlarında olsun şubat ayından itibaren bu emtiaların üzerinden, dünyadaki büyük fonların çekileceğini düşünüyoruz. Böyle bir dönemi tüm dünyada idare etmek zordu ama AK Parti'nin güçlü iktidar kadrolarıyla bu dönemi önemli problem olmadan atlattık. Belki gıda artışları oldu ama burada en önemli mesele dar gelirlinin meselesini çizmekti. Arkadaşlarımızla başta Cumhurbaşkanımızın emriyle dar gelirlinin gelir meselesini çözmek kaydıyla bir nebzede olsun vatandaşı rahatlatma cihetine giriyoruz. Yakın bir zamanda bu işlerin de yavaş yavaş geriye doğru çözüleceğine inanıyorum."

Pakdemirli, hükümetin, dünyada devam eden enerji, tarım, su kıtlığı, gıda kıtlığı, yangınlarla mücadele gibi konularda önemli performans gösterdiğini dile getirdi.

"AK Parti dışında hangi iktidara olursa olsun bu işin altından kalkamazdı" ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemi zor bir gündem, bunu kabul etmemiz lazım. Terörle ilgili gündemimiz var. Allah'a şükürler olsun, terörle olan sorunlar hemen hemen bitti, bitecek konuma gelmiştir. Türkiye tüm zorluklara, zorlu bir coğrafyada olmasına rağmen benim inancım 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alabilecek ülkedir, sadece biraz daha sabır. Birliğimizi, dirliğimizi biraz daha koruyalım. Bana göre Türkiye'nin ekonomideki yeri de hak ettiği yer değildir. Türkiye'nin temel ekonomik değerlerinin hiçbiri, bugünkü döviz kuru diğer ekonomideki meseleleri hak eden noktada değildir. Bunların hepsi Türkiye'nin üretim ve istihdam performansıyla düzelir."

- "Sürekli olarak kurumlarımızı yıpratmanın peşindeler"

Bakan Pakdemirli, birlik ve beraberlik içinde olunması halinde sorunların üstesinden gelineceğini aktardı.

Ekonomik değerlere bakıldığı zaman Türkiye'nin döviz artışındaki meselenin ekonomideki ana meselesi gibi göründüğüne atıfta bulunan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ekonomik değerlere baktığımızda döviz dışında Türkiye'nin en ana meselesi yok gibi görünüyor. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğimizden emin olmanızı istiyorum. Cuma günü bizim bütçemiz vardı. Bu bütçeye gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bütün partiler hizmet için var. 'Biz hizmet edeceğiz' diye geliyorlar ama Türkiye'nin neden bizlere daha ihtiyacı olduğunu, neden AK Parti'nin maalesef alternatifi olmadığını bir kez daha müşahede ettim. Biz orada ne anlatırsak anlatalım, bizi dinlemek haricinde, devletin bakanı konuşuyor. Bizi konuşturmamak sadece bağırmak, çağırmak dışında maalesef hiç bir vizyonları yok, eleştirebilecekleri bir konu yok. Eleştiri getirdiğin zaman 'böyle yanlış olmuştur ama bunun da doğrusu budur' diye böyle konumda olmadılar. Sürekli olarak kurumlarımızı yıpratmanın peşindeler."

- "Çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz"

Pakdemirli, muhalefet partilerinin devlet kurumlarını eleştirirken izlediği yolun yanlış olduğunu savundu.

KAPAT [X]

Muhalefetin devlete dair görüşlerinin olmadığını ifade eden Pakdemirli, "Bir rakam açıklıyorum 'kimin rakamı bu?' diye soruyorlar. Tabii ki TÜİK'in rakamı olacak. Devletin rakamı tabii kimin rakamı olacak. Siz iktidara gelemezsiniz de geldiğinizi düşünün sizin de TÜİK'e ihtiyacınızı var. Orman yangınları var ve kimi suçluyorsunuz; Orman Genel Müdürlüğünü. Yine hangi kurum kimin kurumu devletin kurumu. Yarın bir gün ola ki iktidara gelirsen bu devletin kurumları sana lazım değil mi, lazım. Maalesef devlete dair hiçbir görüşleri, vizyonları, hazırlıkları, bir devlet bakış açıları, perspektifleri olmayan bir ana muhalefet ve onun uydularıyla karşı karşıyayız. Rakamlara inanmıyorlar, bazen bizim verdiğimiz rakamlara diyorlar ki 'Pakdemirli'nin verdiği rakamlar maliyetin altında kalmış.' Hani siz rakamlara inanmıyordunuz. Arpa fiyatını verirken, piyasalar aşağı yukarı 1000-1500 civarında maliyet gösteriyordu. Tabii bu kuraklık gelince bizim verdiğimiz fiyat düşük kaldı. Biz hemen kuraklık desteği getirdik ve bununla piyasalar bunun çok üstünde oluştu. Biz Hatice'ye değil, neticeye bakarız. Çiftçimiz para kazandı mı kazandı. Biz şimdiye kadar çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." dedi.

Pakdemirli, AK Parti'ye üye olanların önemli görev üstlendiğini ve bu görevin sorumluluklarının büyük olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mesai arkadaşı olmanın gelecek için önemli olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşıyız. Adımınız, görevimiz ne olursa olsun, onunla beraberiz ve biriz. Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edeceğiz. Bunu Erdoğan için değil, her doğan için yapacağız. Yani çocuklarımız, evlatlarımızı için yapağız. Geleceğe yönelik iyi bir Türkiye istiyorsak, 2023'e doğru gidiyoruz. Bana göre en az beş yıl daha AK Parti kadrolarının işin başında olması lazım." diye konuştu.

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğine de işaret eden Pakdemirli, "Bunun elbette ki eksiklikleri vardır ama eksikliklerinin giderilmesi bir süre alacaktır. Burada makas değiştirmenin anlamı, gereği yoktur. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın yanında olmamız gerekir." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#Erzurum# Tarım ve Orman İşleri Bakanı Pakdemirli
Meclis'te itiraf etti: MHP'li belediye başkanından usulsüz atama
Meclis'te itiraf etti: MHP'li belediye başkanından usulsüz atama
Yıldırım: Parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet
Yıldırım: Parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet
Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek
Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek
'Engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritamızı da yeniden yapılandıracağız'
'Engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritamızı da yeniden yapılandıracağız'
'Yapılacak ilk seçimde, Millet İttifakı'nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak'
'Yapılacak ilk seçimde, Millet İttifakı'nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak'
'Şehir hastanelerinin dövizle yapılan kira ödemeleri TL'ye çevrilsin'
'Şehir hastanelerinin dövizle yapılan kira ödemeleri TL'ye çevrilsin'

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?
Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar
Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!
Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.
Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi
Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi
Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar dizisi 608. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor
Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor
Bursa'da eğitim dönemi başında Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu'na Bilişim Atölyesi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ahmet Çabuk Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuvarı yaptı.