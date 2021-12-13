Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden biri öldü 5'i yaralandı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 13:31
Nizamettin Yalvaç'ın kullandığı 25 LT 597 plakalı otomobil, ilçenin Kavurmaçukuru Mahallesi'ndeki yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karla kaplı şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Cemalettin Yalvaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nizamettin Yalvaç'ın yanı sıra araçtaki Yaren, Zülküf, Furkan ve Berat Güneş ise yaralandı.
Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Yaren Güneş'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız