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Öz Sağlık İş Sendikası'ndan 'sağlıkçılara eşit zam' talebi

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 13:36
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri, çeşitli pankartlar taşıyarak zam taleplerini içeren slogan attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Erdem Dinç, "Bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz" diyerek haklarını istediklerini söyledi.

Kamuoyunda "hekim zammı" olarak adlandırılan çalışmanın, yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldığını ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Salgının kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var, denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yok. Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak, işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

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#Bakırköy # eylem# ÖZ SAĞLIK- İŞ sendikası# zam
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