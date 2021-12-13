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Belediye başkanı, belediyedeki tek mühendisi sürdü iddiası

Muğla Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün, belediyede çalışan teknik kadrodaki tek harita mühendisi Mustafa Başar Duruş'u, maden atıkları depolama sahasına sürgün olarak gönderdiği iddia edildi. Mühendis Duruş, "Şimdiki görev yerim tuvaleti, suyu, lavabosu olmayan bir yerde hafriyat alanı bekçiliği" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 14:05
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Belediye başkanı, belediyedeki tek mühendisi sürdü iddiası

Muğla Yatağan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde harita mühendisi olarak çalışan ve aynı zamanda Tümbel-Sen Şube Yöneticisi Mustafa Başar Duruş, Bağyaka Mahallesi'ndeki maden atıkları depolama sahasında görevlendirildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Duruş, kendisine gelen yazıda şunların yazıldığını aktardı:

"Fen İşleri Müdürlüğü'nden Bağyaka Mahallesi inert maden atıkları depolama sahasına, maden firmalarından gelen maden atıklarının döküm alanında belirlenen sınırlar dahilinde haritasal olarak düzenli depolanmasını sağlamak, maden atıklarının sahaya giriş ve çıkışlarının düzenli bir şekilde yapılması, fişlerin düzenli şekilde kesilmesi ve takibini yapmak üzere herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden çalışmak üzere tarafımdan görevlendirildiniz."

"Çalışma şartları çok kötü"

Duruş, çalıştığı konteynerde çalışma koşullarının çok kötü olduğunu ifade ederek, "Burası benim, Yatağan Belediye Başkanı tarafından 10 Kasım'da, belediyedeki teknik kadroda tek harita mühendisi olarak 6671 sayılı görevlendirme yerim. Burası 4,5 metrekare bir konteyner. İzolasyon hiçbir şekilde yok. Arkadaşlar söylediler, kışın su akıtıyormuş. Yazın da doğal olarak burada sıcaktan durulmaz. Dışarı çıksanız dışarı da toz oluyordur büyük bir ihtimal. Konteynerde çalışma şartları hem hijyenik değil hem de sağlığa uygun değil. Aynı zamanda da Korona virüs nedeniyle 1 buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruma durumu da yok. Şimdi insan ihtiyacı olarak benim, elimi yüzümü yıkamam, lavaboya gitmem ya da bir tuvalet ihtiyacımı gidermek gerekiyor. Bunun için ne yapacağımı arkadaşlar bize gösterecek. Sonuç olarak suyu bile olmayan bir yerde çalışma şartları bu şekilde" diyerek kendisine sürgün muamelesi yapıldığını iddia etti.

"Belediyede 20 yıl mühendislik yaptım"

Yatağan Belediyesi'nde 20 yıllık bir mühendis olarak çalıştığın kaydeden Duruş, "En kıdemli mühendis olarak kamu ihalelerinde uzman teknik personel; gerçekleşen ihalelerde geçici, kesin kabul, ihale kontrol mühendisi, tüm imar uygulamalarında, imar taleplerinde, imar komisyon başkanı; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat işlerinde teknik kontrol mühendisi; doğrudan temin ihale işlemlerinde Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı; Belediye adına yapılan her türlü imar uygulamaları, kamulaştırma, harita işlerinde belediye adına yetkili mühendis; belediye adına taşınmazların tescil, tahsis, satın alma, satış, kiralamalarında yetkili mühendis; Yatağan Kaymakamlığı'na gelen imar şikayetlerini değerlendirmek üzere oluşturulan komisyonda başkanlık yaptım" diye konuştu.

"Şimdiki yerimde tuvalet ve su yok"

Duruş görevlendirildiği iş yerinde tuvalet ve suyun olmadığını sözlerine ekleyerek, "Şimdiki görev yerim tuvaleti suyu lavabosu olmayan, öğlen yemeğini kamyoncular tarafından karşılanan bir yerde hafriyat alanı bekçiliği. Bu iş 28 yıllık mühendis eli ile değil vasıfsız bir personel ile yürütülebilecek normal bir iştir. Meslektaşım, makine mühendisi Mustafa Toksöz başkanıma bu görevi bana layık gördüğü için teşekkür ederim. Yorumu Yatağan halkına ve Türk halkına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Tümbel-Sen Muğla Şube Başkanı Turgay Aslan, sendika olarak gerekli hukuki işlemleri başlattıklarını belirtti. Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yatağan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kadrolu harita mühendisi olarak çalışmakta olan Tüm Bel-Sen Muğla Şube Yürütme Kurulu üyemiz, Hukuk ve Toplu İş Sözleşme Sekreteri Mustafa Başar Duruş, 10 Kasım 2021 tarih ve 6671 sayılı yazı ile Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz tarafından hiçbir gerekçe olmadan, sürgün edilmiştir. Şube Yürütme Kurulu üyemizin görevlendirmesinin yapıldığı yerde harita mühendisi olarak yapması istenen maden atıklarının döküm alanında belirlenen sınırlar dahilinde haritasal olarak düzenli depolanmasını sağlamak üzere sürekli görev yapmasını gerektirecek bir durum yoktur. Çünkü Yatağan Belediye Başkanlığı bünyesinde iki harita mühendisi çalışmaktadır. Birisi üyemiz Mustafa Başar Duruş olup; diğer Harita Mühendisi de Belediye Teknik Başkan Yardımcısı olarak idari görevde çalışmakta ve teknik olarak harita mühendisi olarak çalışmamaktadır. Yürütme Kurulu üyemizin görevlendirildiği Bağyaka Mahallesi İnert maden atıkları depolama sahası insanca çalışılabilecek fiziki koşulların olmadığı bir alandır. Bu yeri; elektriği olan sadece bir konteynırın içerisinde insanın tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği bir tuvaletin bile bulunmadığı, sağlıklı bir suyun olmadığı, yemek yiyebilmek için 15 kilometrelik bir yolun gidilip gelinmesi gereken bir yerde olduğu; belediyenin sadece sabah ve akşam işe gidiş geliş için araç tahsis ettiği bir yerde kişinin kendi aracı yoksa aç olarak sürgün edildiği bir çalışma alanı olarak tanımlayabiliriz. Belirtilen depolama alanında harita mühendisi dışında 1 zabıta memuru ve 1 işçi çalışmaktadır" dedi.

"Sürgün olduğunu düşünmekteyiz"

Arslan açıklamasının devamında, "Bir insanın insanca çalışamayacağı bir ortamda çalışmaya zorlanan ve belediyenin fiilen çalışan tek Harita Mühendisinin burada görevlendirilmesinin kendisi makine mühendisi olan aynı zamanda TMMOB üyesi olan bir belediye başkanının tüm mühendislik etiklerine de uygun olmadığını bunun bir sürgün olduğunu düşünmekteyiz. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz tarafından yapılan yasal olmayan bu sürgünün bir an önce durdurulması için gerekli tüm hukuki işlemlerin sendikamız avukatları tarafından başlatılmış olduğunu Muğla ve Yatağan halkıyla Tüm Bel-Sen Muğla Şube Yürütme Kurulu adına paylaşmak isteriz."

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