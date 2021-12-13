Bulgaristan'dan Edirne'ye yılbaşı akını: 'Ne bulursak alıyoruz'

Bulgaristan'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

"YILBAŞINA KADAR OTELLERDE BOŞ ODA KALMADI"



Otel işletmecisi Mustafa Altunhan ise, "Bizim ve diğer otel işletmecisi arkadaşlarımızın yılbaşına kadar otelleri dolu. Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için gelenler çok ve bu yüzden kentte gelip konakladıktan sonra alışverişlerini yaparak ülkelerine dönüyorlar. Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar" diye konuştu.

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi.

"EN ÇOK BAKLAVA ALDIK"



Ahmetova, "Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi.

"2 BİN EURO BOZDURDUM, HEPSİYLE ALIŞVERİŞ YAPACAĞIM"



Ahmetova, "Bulgaristan'dan Edirne'ye lira düştüğü için çok gelen var. Yılbaşı alışverişini tamamen buradan yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız alıyoruz. Turlar da düzenleniyor ama biz kendi aracımızla geldik. Ben 2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne'de 2 gün kalacağız" dedi.

"10 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ"



Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şeyi satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendimiz hem de yakınlarımız için. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel" diye konuştu.