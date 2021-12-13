Meclis'te itiraf etti: MHP'li belediye başkanından usulsüz atama

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre;

Alanya Belediye Meclis üyesi Nazmi Zavlak, MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, lise mezunu Baki Temel Telli'yi usulsüz olarak Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığını iddia etti. Zavlak, "Denetimlerde sorun yaşayınca kendisini görevden aldı ancak hala belediyeden maaş alıyor" dedi Alanya Belediyesi CHP Meclis üyesi Nazmi Zavlak, MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in belediyeye usulsüz olarak atama yaptığını iddia etti. Usulsüz bir şekilde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Baki Temel Telli'nin öncesinde Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığın söyleyen Zavlak, "2020 yılının Şubat ayında Belediye Başkan Yardımcısı olarak Baki Temel Telli, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından atandı. Kendisi başkan yardımcısı vasfıyla tüm gezilere eşlik ediyordu. Bu kişi daha önceki belediye başkanı döneminde yoktu, başkan seçildikten sonra onunla birlikte geldi" dedi.

Belediyeye gelen müfettişin uyarıda bulunduğunu söyleyen Zavlak, "2021 yılının Haziran ayında belediyeye müfettiş geldi. Uygunsuz atama kararına müfettiş uyarıda bulundu ve rapor tuttu. Çünkü bu kişi üniversite değil lise mezunu. Daha sonra bu kişi ortadan kayboldu. Başkan yardımcısı ortalıkta yok, meclise katılmıyor ne yaptığını kimse bilmiyor" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI KABUL ETTİ

CHP'li Zavlak, Aralık ayı meclisinde konuyu gündeme getirerek, Belediye Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev alan, geçen sene Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Baki Temel Telli hakkında, "2021 yılında gelen müfettişlerin yaptığı 'atanma şartını taşımadığı' hususundaki tespiti doğru mudur?" diye sordu. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise 'evet' yanıtını verdi.

Doğru ise Alanya belediyesi konuyla alakalı herhangi bir soruşturma başlattı mı? Baki Temel Telli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde midir?" diye soran Zavlak, Yücel'den "Bizim o ve buradaki arkadaşlarımızın 10 tanesi aynı yöntemle müdürlük kadrosu almıştır. Bunu herkese verdim. Biz burada çalışacak, iyi niyetli, buryı sahiplenen arkadaşlarımızın hepsine kadro verdik" yanıtını aldı. "Başkan yardımcılığı mı verdiniz?" sorusunu yönelten Zavlak, "Başkan yardımcılığı ayrı bir şey, altı aylık başkan yardımcılığı kadrosunda kalıp ondan sonra müdür atamak ayrı bir şey. Bu da bunlardan birisidir" yanıtını vererek konuyu kapattı.

HALA MAAŞ ALIYOR

Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Zavlak, Meclis'te bu konuyu gündeme getirdiklerini söyledi ve "Gelen müfettişin başkan yardımcısı olma şartlarını yerine getirmediği yönündeki tespitleri doğru mu diye sorduk ve 'evet' yanıtını aldık. Uygun olmayan bir kişinin neden atandığını sorduğumuzda ise 'iyi niyetli olarak atadık' yanıtını aldık. Kendisi hala görevde mi diye sorduğumuzda 'hayır' yanıtını aldık ancak konu hızlıca kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Usulsüz olarak atanan Baki Temel Telli'nin şu an ne yaptığı hakkında bilgileri olmadığını belirten Zavlak, "Kaç ay başkan yardımcılığı yaptı, atanma süreci nasıl oldu diye bilmiyoruz ve yeniden soracağız. Maaş aldığı kesin ama belediyede nerede ne yaptığına dair hiçbir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Aralık ayı Meclisi'nde konuyu gündeme getiren CHP'li Zavlak, "İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin konu ile ilgili raporları var. Halen bu şahıs görevde mi yoksa görevden alındı mı diye sorduk. Yücel ise sinirlenerek Baki Temel Telli'nin görevinde olmadığını söyledi" diye konuştu.