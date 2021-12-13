İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım

Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Erdoğan, MB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşüyor
Erdoğan, MB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşüyor
Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura tekrarlanacak
Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura tekrarlanacak
İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok
İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Dolar arttı, peki altının gramı ne durumda?
Dolar arttı, peki altının gramı ne durumda?
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Dolar çok sert yükseldi: 14,56 TL'ye çıktı
Dolar çok sert yükseldi: 14,56 TL'ye çıktı
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı
Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ilgili olarak 'Allah'ım çıldıracağım. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın, büyük gemiyi kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Aralık 2021 15:07
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

'Kiptaş Tuzla Aydınlık Evler' projesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"ÇILDIRACAĞIM ALLAH'IM"

İmamoğlu konuşmasında "Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar. Çıldıracağım Allah'ım. Kanal İstanbul'dan bahsediyor ya. Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçireceğiz. Sen, hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi İstanbul Boğazı'ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Ben, utanç duyuyorum. Bundan mutlu değilim. Üzülüyorum" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH AŞKINA HERKES İŞİNİ YAPSIN"

Doların 15 TL seviyesine yaklaştığını belirten İmamoğlu, "Ekonomiye bakan insanın sözlerini okumaya çalışıyor, okuyamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı kırmayacaklarmış veya Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu konuda mahcup etmeyeceklermiş. Ekonomiyi mahcup etmeyin, ekonomiyi. Millete mahcup olmayın. Milletin parasını düşünün. Yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına herkes işini yapsın. Bu millet zor durumda. Herkes işine baksın" diye konuştu.

"TERÖRİSTSE TUTUKLA KARDEŞİM"

İBB'de terör örgütü elemanlarının işe alındığı iddiasına da değinen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyesinde, her ay konuşmayı kendine marifet bulan bir kısım muhalefet, İstanbul'un muhalefeti olan AK Parti grubu adına konuşanlar, '45 bin eleman aldı' dediler. Aradan 20 gün geçmedi; bakan, '33 bin aldı' dedi. 12 bin kişi için, kendileri yalanı tescilledi. Biz de diyoruz ki; '20 bin 900 eleman aldık. Yayınlıyoruz da bunu; şeffaf. Orada 3-5 kişi üzerinden, 'Yok efendim terörist, yok bu yok şu.' Nasıl gündem değiştiriyorlar ama? Dolar 15 lira ya. Oraya bakma, buraya bak. Neymiş? Terörist. Sokakta dolaşan bir insanı terörist ilan ediyorsun ya. Kamu kurunun eleman alma prensipleri vardır. Bizim 86 bin çalışanımız var. Bulmuşlar 5-10 tane isim, çevirip çevirip duruyorlar. Bir kısım gazeteci müsveddesi de buna ön ayak olup, buradan gündem yaratma çabasındalar. Koca koca kurumlarda, sokakta dolaşan insanın ismini vererek 'terörist' ilan ediyorlar. Teröristse, tutukla kardeşim."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#ekrem imamoğlu#kanal istanbul#istanbul
Erdoğan, MB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşüyor
Erdoğan, MB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşüyor
Meclis'te itiraf etti: MHP'li belediye başkanından usulsüz atama
Meclis'te itiraf etti: MHP'li belediye başkanından usulsüz atama
Yıldırım: Parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet
Yıldırım: Parti olarak fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
'Engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritamızı da yeniden yapılandıracağız'
'Engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritamızı da yeniden yapılandıracağız'
'Yapılacak ilk seçimde, Millet İttifakı'nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak'
'Yapılacak ilk seçimde, Millet İttifakı'nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak'

Bu Habere Tepkiniz

20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar

20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Yapılacak atamaların yarısından fazlası hemşire olacak.
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.
Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 608. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor

Eğitimde çıta Büyükşehir'le yükseliyor

Bursa'da eğitim dönemi başında Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu'na Bilişim Atölyesi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ahmet Çabuk Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuvarı yaptı.