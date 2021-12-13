İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım

'Kiptaş Tuzla Aydınlık Evler' projesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"ÇILDIRACAĞIM ALLAH'IM"



İmamoğlu konuşmasında "Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar. Çıldıracağım Allah'ım. Kanal İstanbul'dan bahsediyor ya. Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçireceğiz. Sen, hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi İstanbul Boğazı'ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Ben, utanç duyuyorum. Bundan mutlu değilim. Üzülüyorum" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH AŞKINA HERKES İŞİNİ YAPSIN"



Doların 15 TL seviyesine yaklaştığını belirten İmamoğlu, "Ekonomiye bakan insanın sözlerini okumaya çalışıyor, okuyamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı kırmayacaklarmış veya Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu konuda mahcup etmeyeceklermiş. Ekonomiyi mahcup etmeyin, ekonomiyi. Millete mahcup olmayın. Milletin parasını düşünün. Yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına herkes işini yapsın. Bu millet zor durumda. Herkes işine baksın" diye konuştu.

"TERÖRİSTSE TUTUKLA KARDEŞİM"



İBB'de terör örgütü elemanlarının işe alındığı iddiasına da değinen İmamoğlu, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyesinde, her ay konuşmayı kendine marifet bulan bir kısım muhalefet, İstanbul'un muhalefeti olan AK Parti grubu adına konuşanlar, '45 bin eleman aldı' dediler. Aradan 20 gün geçmedi; bakan, '33 bin aldı' dedi. 12 bin kişi için, kendileri yalanı tescilledi. Biz de diyoruz ki; '20 bin 900 eleman aldık. Yayınlıyoruz da bunu; şeffaf. Orada 3-5 kişi üzerinden, 'Yok efendim terörist, yok bu yok şu.' Nasıl gündem değiştiriyorlar ama? Dolar 15 lira ya. Oraya bakma, buraya bak. Neymiş? Terörist. Sokakta dolaşan bir insanı terörist ilan ediyorsun ya. Kamu kurunun eleman alma prensipleri vardır. Bizim 86 bin çalışanımız var. Bulmuşlar 5-10 tane isim, çevirip çevirip duruyorlar. Bir kısım gazeteci müsveddesi de buna ön ayak olup, buradan gündem yaratma çabasındalar. Koca koca kurumlarda, sokakta dolaşan insanın ismini vererek 'terörist' ilan ediyorlar. Teröristse, tutukla kardeşim."