Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 15:26
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlı yakalandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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