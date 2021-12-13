Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda bu yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, özellikle sıfır araç üretimini ciddi şekilde etkiliyor.

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle otomobil üreticileri, kasım ayında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yaptı.

Aralık ayında da devam eden bu zamlardan, ülkemizde satılan elektrikli otomobilller de etkilendi.

TÜRKİYE'DE SATIŞLAR ÇOK DÜŞÜK

Çin, Avrupa ve ABD'de elektrikli otomobil satışları hızla yükselmeye devam ederken, ülkemizde ise yüksek fiyat nedeniyle bu araçlara pek de ilgi gösterilmiyor.

Şimdi gelin, ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin fiyatlarına daha yakından bakalım.

RENAULT ZOE

Türkiye'de elektrikli otomobil denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Renault Zoe, 350 bin liralık fiyatıyla geçtiğimiz yıl sonuna doğru ülkemize gelmişti.

2021'de elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında yapılan artıştan sonra fiyatı 369 bin liraya çıkan Renault Zoe, kurdaki sert yükseliş nedeniyle şu anda 551 bin TL'ye satılıyor.

HYUNDAI KONA ELECTRIC

Ülkemizde satılan bir başka elektrikli araç Hyundai Kona Electric de zamlardan nasibini aldı.

Makyajlı versiyonuyla birlikte ülkemize gelen modelin 100 kW'lık versiyonu eylül ayında 487 bin TL'ye alıcı bulurken, 150 kW'lık versiyon ise 734 bin TL'den satışa çıkmıştı.

Aralık ayı güncel fiyatlara baktığımızda ise otomobilin 100 kW'lık versiyonunun 705 bin TL'de, 150 kW'lık versiyonunun ise 1 milyon 024 bin TL'den satıldığını görüyoruz.

MG ZS EV

Elektrikli MG ZS modeli, ülkemizde iki farklı paket seçeneğiyle satışa sunuluyor. Eylül ayında ZS EV Comfort versiyonu 423 bin TL'ye satılan otomobilin şimdiki fiyatı ise 619 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda.

BMW i3 VE iX3

BMW'nin elektrikli hatchback ve SUV modelleri i3 ve iX3 de ülkemizde satışa sunuluyor. Söz konusu modeller, eylülde sırasıyla 704 bin TL ve 1 milyon 88 bin TL fiyatla satılıyordu.

Aralık ayına geldiğimizde ise 170 beygirlik elektrikli İ3'ün fiyatı 890 bin TL'ye dayandı. 286 beygir güce sahip elektrikli iX3 SUV ise şu anda 1 milyon 642 bin TL'den satılıyor.

MINI COOPER SE

Fiyatı neredeyse ikiye katlanan bir diğer elektrikli otomobil ise Mini Cooper SE. Eylül ayında 541 bin TL'den satılan otomobil, şu anda 818 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

JAGUAR I-PACE

Eylül ayında satış fiyatı 1 milyon 273 bin TL olaran lüks elektrikli otomobil Jaguar I-Pace, yapılan zamlardan sonra 1 milyon 873 bin TL'ye satılmaya başlandı.

Türkiye'ye gelen ilk elektrikli araçlardan biri olan Jaguar I-Pace'in en üst versiyonu ise 2 milyon 63 bin TL'den satılıyor.

BMW iX

BMW iX'in kasım ayındaki başlangıç fiyatı 1 milyon 799 bin TL seviyesindeydi. Ancak bir ay gibi kısa bir süre içinde otomobil fiyatı 2 milyon 438 bin TL seviyesine yükseldi.

MERCEDES EQS, EQC VE EQA/p>

Eylülde satışa sunulduğunda fiyatı 2 milyon 758 bin TL olarak açıklanan Mercedes EQS, şu anda ülkemizde 3 milyon 875 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Mercedes EQA ve EQC modelleri de dolar kurundan nasibini almış durumda. Eylül ayında satış fiyatları sırasıyla 928 bin 500 TL ve 1 milyon 228 bin TL olan modellerin aralık ayı güncel fiyatları ise 1 milyon 332 bin TL ve 1 milyon 704 bin TL olarak belirlendi.