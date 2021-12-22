Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Sitemizde de yayınlanan çok sayıda kararda, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile açılan davalarda, özellikle ilave personel alınması gerekçesi ile çalışanlar lehine görüşler çıkmaktaydı.

Olayda, Van ili, Özalp Belediye Başkanlığı emrinde sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmeli, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile feshedilmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir.

Bölge idare mahkemesi ise davacı lehine karar vermiş ve işlemi iptal etmiştir.

Danıştay 12. Dairesi ise bu kararı bozmuştur.

Bölge idare mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

Danıştay İDDK ise bölge idare mahkemesi kararını hukuka aykırı bulmuştur.

Davacının, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna, ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, davacı hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/982

Karar No: 2021/142

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av..

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Van ili, Özalp Belediye Başkanlığı emrinde sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 2017 yılı için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna ihtiyaç bulunmadığı için personel görevlendirilmediği, davacının 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, Belediye Başkan Vekiline görevleri hususunda brifing vermediği ve bu sebeple savunma yapmasının istenildiği, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmaması, iş performansının yetersizliği ve 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmemesi hususları göz önüne alındığında, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği, bu nedenlerle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Olayda, davalı idare tarafından, dava konusu sözleşme yenilememe işleminin, davacının çalışma alanının gözlemlendiği ve çalışma alanının sınırlı olduğu tespitinin yapıldığı, davacı hakkında terör örgütleri ile irtibat ve iltisaklı olduğu konusunda soruşturma yürütüldüğü, sözleşmesinin belirli süreli olarak akdedildiği, 03/08/2016 tarihinde işe gelmediği ve iş performansının yetersiz olduğu hususları nedeniyle tesis edildiğinin ileri sürüldüğü, davacı tarafından davalı idareye hitaben yazılan 04/08/2016 tarihli yazıda, 03/08/2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesinde olduğu, el sanatları kursunun açılışı ile ilgilendiği ve çalışmaları hakkında düzenli olarak Belediye Başkan Yardımcısı .'e bilgi verdiği, Belediye Başkan Vekili .'e karşı herhangi bir kasti tutumunun olmadığı, . ile yürüttüğü için ona bilgi verdiğini belirttiği,

Dosyada yer alan ve dava konusu işlemin tesisinden çok sonra 13/10/2017 tarihinde davacı hakkında tutulan tutanakta, davacının ağabeyinin terör örgütü PKK kırsal alan militanı olduğu, bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP/DBP'nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğuna dair tespitler yapıldığı, ancak davacı hakkında yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında herhangi bir bilgi belge elde edilemediğinin açık olduğu, davacının suç ve cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca aile üyesinin eyleminden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında davacıyla ilgili olumsuz bir tespit yapılmadığı gibi UYAP kayıtlarından da davacı hakkında güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak sonuçlanmasına sebebiyet verecek herhangi bir adli soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığı,

Bu durumda, davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin gerekçeleri olarak idarece ileri sürülen terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu yönünden, davacının şahsına yönelik herhangi bir güvenlik soruşturması tespitinin bulunmadığı, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı yönünden, bu hususun somut olarak ortaya konulamadığı, sözleşme yenilenmemesinin dayanağı olarak gösterilen diğer sebeplere ilişkin olarak da davalı idarece hukuken kabul edilebilir hiçbir somut tespit ve gerekçenin dosyaya sunulamadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılarak davacının istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 10/10/2019 tarih ve E:2019/2232, K:2019/7444 sayılı kararıyla;

Dava konusu olayda Van ili, Özalp Belediye Başkanlığında 09/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı ayrıca dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte Van ilinde görev yapan kamu görevlilerinin terör örgütleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda tutulan 13/10/2017 tarihli tutanakta, davacının ağabeyinin terör örgütü PKK kırsal alan militanı olduğu, bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP/DBP'nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğunun, davacının ağabeyinin PKK'nın dağ kadrosunda olması nedeniyle belediyede istihdam edilmiş olabileceğinin değerlendirildiği göz önüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesi hususunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

.Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, OHAL Kararnameleri gereği, kamu içinde doğrudan ve dolaylı olarak faaliyet gösteren kamu bünyesinde iştigal olmuş kişiler hakkında güvenlik soruşturması yapıldığı ve yapılan bu güvenlik soruşturmaları kapsamında terör örgütleri ile irtibatı ve iltisakı olanların kamu kurumları bünyesinde çalıştırılmasının uygun görülmediği, davacı hakkında da güvenlik soruşturması yapıldığı ve terör örgütleri ile irtibat ve iltisaklı olduğunun değerlendirildiği, idarelerinin davacıya yönelik herhangi hukuka aykırı bir tutumu ve iyi niyet barındırmayan bir tavrının olmadığı, aksine davacının hizmet sözleşmesine ve özen yükümlülüklerine aykırı bir çalışma sürecinin olduğu, bunun sonucunda idarelerince kendisinden yazılı savunma istenmek zorunda kalındığı, idarelerinin sözleşmeli personel çalıştırma konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, bu konuda idarenin yargı kararları ile zorlanamayacağı, bu nedenle Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiğinden, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Van ili, Özalp Belediye Başkanlığında 09/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesi 31/12/2016 tarihinde sona ermiş, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunma yapması istenilmiş ve davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığından bahisle 2017 yılı için hizmet sözleşmesi yenilenmemiştir.

Bunun üzerine, anılan işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun yukarıda metnine yer verilen 49/3. maddesi uyarınca kamu tüzel kişiliğine sahip olan belediyelerin asli ve sürekli görevlerini yürütmek üzere uzmanlık gerektiren işlerde statü hukuku kapsamında hizmet sözleşmesi ile personel çalıştırabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda yıllık olarak hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan kamu görevlisinin sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla beraber bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, sözleşme yenilememeye ilişkin işlemin "sebep" ve "amaç" unsurları yönünden hukuka uygunluk denetiminin yapılabileceği tabidir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna, ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, davacı hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. . İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, kararın kaldırılması, dava konusu işlemin iptali yolundaki. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin temyize konu. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davalı idareye iadesine,

4.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın. Bölge İdari Mahkemesi. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 28/01/2021 tarihinde, kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.