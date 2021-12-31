Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

İlk derece mahkemesince işlem iptal edilmiştir. Mahkemeye göre, davacının anılan davanın kaybedilmesine herhangi bir fiiliyle sebebiyet vermediği, açıklanan hususlar ile davacının müdür vekili olarak görev yaptığı birimin yoğunluğu bir arada değerlendirildiğinde, davacı hakkındaki iddiaların sübuta ermediği, davalı idare bünyesindeki aksaklıklardan davacının sorumlu tutulamayacağı açıktır.

Danıştay 12. Daire ise bu kararı bozmuştur:

Yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerin, anılan işyerinde imara aykırı hususların uzun süre varlığını korumasına, bu hususların Belediye tarafından tespit edilmesinin gecikmesine, işyerinin uzun süre imara aykırı şekilde faaliyet göstermesine, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali yolunda alınacak kararın da gecikmesine yol açtığı, müdür vekili olarak görev yapan davacının mesleki bilgi ve tecrübesi, görev yaptığı birimdeki konumu birlikte değerlendirildiğinde, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu dikkate alındığında ceza hukuka uygundur.

İlk derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

Danıştay İDDK ise 12. Dairesi yönünde onama yapmıştır

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2021/377

KARAR NO: 2021/1387

KARAR TARİHİ: 05.07.2021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, Çankaya Belediye Başkanlığı. Müdürlüğünde müdür vekili olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiiller nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

. Tur.İnş.Gıda San. Tic .Ltd. Şti.'nin işlettiği işyeri için ruhsat başvurusunda bulunması üzerine, mimari projesine aykırı hususlar giderilmediği halde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından mahallinde düzenlenen 28/11/2012 tarihli tutanakla, "söz konusu projedeki hilaflı hususlar maliklerce giderilmiştir." şeklinde gerçeğe aykırı tutanak düzenlendiği, düzenlenen bu tutanağın anılan işyerine ruhsat verilebilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından geçerli belge olarak kabul edildiği iddia edilmekte ise de, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan tespitlere istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce ruhsat işlemlerinin gerçekleştirildiği, dolayısıyla aynı Belediye Başkanlığı içerisinde bulunan bir birim tarafından gönderilen ve anılan tespitlerin teknik olarak gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını tespit etme yeterliliği ve görevi bulunmayan davacının, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan tespitlere istinaden işlem yapması nedeniyle sorumlu tutulamayacağı, ... Turz. İnş. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen işyerinin Çankaya Belediye Encümeninin . tarih ve . sayılı faaliyetten men edilmesi hakkındaki karara karşı açılan davada, davacı şirket tarafından Mahkemeye sunulan işyeri açma ve çalışma ruhsatının, söz konusu şirket adına düzenlendiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildiği, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce ruhsat teslim alınmış olsaydı ilgililerin ruhsatı Mahkemeye sunamayacağı, anılan Mahkemenin de bu yönde karar veremeyeceği, bu nedenle davacının Belediye aleyhine açılan davanın kaybedilmesine neden olduğu iddia edilmekte ise de, söz konusu işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmeksizin anılan işyerinin faaliyetten men edilmesi nedeniyle ilgili işlemin iptal edildiği, anılan ruhsatı iptal etme yetkisinin Belediye Başkanına veya bu yetkiyi devrettiği makama ait olduğu, ayrıca işyerinin faaliyetten men edilmesi talebinin Zabıta Müdürlüğünden geldiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının anılan davanın kaybedilmesine herhangi bir fiiliyle sebebiyet vermediği, açıklanan hususlar ile davacının müdür vekili olarak görev yaptığı birimin yoğunluğu bir arada değerlendirildiğinde, davacı hakkındaki iddiaların sübuta ermediği, davalı idare bünyesindeki aksaklıklardan davacının sorumlu tutulamayacağı,

Gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 03/03/2020 tarih ve E:2018/1646, K:2020/1743 sayılı kararıyla;

Ruhsat Müdürlüğü tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerin, anılan işyerinde imara aykırı hususların uzun süre varlığını korumasına, bu hususların Belediye tarafından tespit edilmesinin gecikmesine, işyerinin uzun süre imara aykırı şekilde faaliyet göstermesine, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali yolunda alınacak kararın da gecikmesine yol açtığı, Belediyenin . müdür vekili olarak görev yapan davacının mesleki bilgi ve tecrübesi, görev yaptığı birimdeki konumu birlikte değerlendirildiğinde, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta erdiği sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Bozma kararı üzerine Mahkemelerince yapılan değerlendirmede; her ne kadar şirket yetkilisinin Ruhsat Müdürlüğüne yapmış olduğu 11/01/2011 tarihli başvuru ile işyerinde imara aykırı hususların giderildiğinin belirtilmesi üzerine, bu hususun Ruhsat Müdürlüğü tarafından İmar Müdürlüğüne yazılan 11/01/2011 tarihli yazı ile sorulduğu, bu yazıya İmar Müdürlüğü tarafından uzun süre cevap verilmediği, Ruhsat Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl sonra 18/01/2012 tarihinde yazının tekit edilmesi üzerine İmar Müdürlüğü tarafından bu yazıya 27/01/2012 tarihinde cevap verildiği hususu sabit olsa da davacı hakkında isnat edilen fiilin kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak ve hor kullanmak olduğu, davacının söz konusu yazışmalarda meydana gelen gecikmede kasıtlı olarak hareket ettiğinin somut bilgi ve belgelerle ispatlanamadığı, davacının kasıtlı bir davranış içinde hareket ederek şirket lehine bir durum yaratmaya çalıştığına ilişkin hiçbir iddia bulunmadığı, davacının . görev yaptığı ve hayatın olağan akışına göre evrak sayısındaki yoğunluk dikkate alındığında söz konusu gecikmeden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, davacı ve diğer görevliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında . Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No:. sayılı dosyasında soruşturma yürütüldüğü ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde davacının Çankaya Belediye Başkanlığı, . Müdür vekili olarak görev yaptığı dönemde işlediği iddia edilen fiiller nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125-C-a maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03/08/2013 tarih ve 1180 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce eksik inceleme yapıldığı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan tespit sonucu beklenmeden, aynı eksiklikler devam etmesine rağmen yirmi üç gün sonra işyerinin uygun olduğuna ilişkin düzenlenen tutanağın neye göre düzenlendiği ve hangi eksikliklerin giderildiğine ilişkin hususlar araştırılmadan verilen iptal kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, ... İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile ... İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

... Turz. İnş. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan ikinci sınıf pastaneye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik uyarınca beyana göre 16/08/2010 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 23/08/2010 tarihinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Ruhsat Müdürlüğü) tarafından anılan işyerinde denetim yapılmış, denetim sırasında belirlenen eksikliklerin yanı sıra işyerinin mimari projesine uygun olup olmadığının ve kaç metrekare olduğunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (İmar Müdürlüğü) sorulmasına ilişkin tutanak düzenlenmiştir. Ruhsat Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınan bu hususlar 24/08/2010 tarihli yazı ile İmar Müdürlüğünden sorulmuş ancak yazı cevabı gelmeden 15/09/2010 tarihinde aynı birim tarafından ikinci kez kontrol yapılmış ve neticede işyerinin imar durumu hariç diğer hususlarda uygun olduğuna dair tutanak düzenlenmiştir. İmar Müdürlüğü tarafından aynı işyerinde 12/10/2010 tarihinde yapılan kontrolde ise işyerinin mimari projesine aykırı oniki husus tespit edilmiş, tespit zaptı, yapı tatil zaptı ve mühürleme tutanağı tanzim edilerek bu hususta ilgililere tebligat yapılmıştır.

3194 sayılı Kanun'un 32. ve 42. maddelerinin uygulanabilmesi için 19/10/2010 tarihli Encümen Kararı alınarak bu karar ilgililere tebliğ edilmiş, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilmiştir. İmar Müdürlüğü tarafından Ruhsat Müdürlüğünün 24/08/2010 tarihli yazısına cevaben yazılan 21/10/2010 tarihli yazı ile, anılan işyeri hakkında 12/10/2010 tarihli tespit zaptının düzenlendiği ve yasal işlemlerin devam ettiği bildirilmiştir. Şirket yetkilisinin Ruhsat Müdürlüğüne yaptığı 01/11/2010 tarihli başvuru ile zabıt konusu hususların tahsiyat projesi verilerek giderildiğinin belirtilmesi üzerine, Ruhsat Müdürlüğü söz konusu dilekçeyi 08/11/2010 tarihli yazı ile İmar Müdürlüğüne göndererek imara aykırı hususların giderilip giderilmediğini sormuştur. İmar Müdürlüğü tarafından 14/12/2010 tarihinde işyerinde yapılan ikinci kontrolde imara aykırılıkların giderilmediği tespit edilmiş ve bu husus Yapı Denetim Birimi tarafından Başkanlık Makamına bildirilmiştir. Bunun üzerine 13/01/2011 tarihinde alınan Encümen Kararı ile işyerinin mimari projeye aykırı kısımlarının yıkılmasına karar verilmiş, karar 20/01/2011 tarihinde Yapı Kontrol Birimine ulaşmıştır. İmar Müdürlüğü tarafından söz konusu karar, tebliğinin sağlanması için 09/09/2011 tarihli yazı ile Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiş, 20/09/2011 tarihinde ilgililere tebliğ edilmiştir. Bu karara karşı ilgililer tarafından dava açılmış, açılan davada ... İdare Mahkemesinin 06/01/2012 tarihli kararı ile davalı idarenin birinci savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. İmar Müdürlüğü tarafından Yapı Kontrol Müdürlüğüne yazılan 26/01/2012 tarihli yazı ile 13/01/2011 tarihli Encümen Kararının iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, söz konusu encümen kararında belirtilen yıkım işleminin dava sonuna kadar durdurulması gerektiği belirtilmiş ve yazı ekinde mahkeme kararı gönderilmiştir. Bu davada 09/02/2012 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin ve 08/11/2012 tarihinde de davanın reddine karar verilmiştir.

İmar Müdürlüğü tarafından Ruhsat Müdürlüğünün 08/11/2010 tarihli yazısına cevaben yazılan 27/12/2010 tarihli yazı ile işyerindeki imara aykırı hususların durumunu koruduğunun bildirilmesi üzerine Ruhsat Müdürlüğü tarafından şirket yetkilisine yazılan 30/12/2010 tarihli yazı ile 19/10/2010 tarihli Encümen Kararından bahsedilerek onbeş gün içinde projeye aykırı hususların giderilmesi gerektiği, aksi takdirde işyeri ruhsatının iptal edileceği bildirilmiş, ayrıca Zabıta Müdürlüğüne yazılan 30/12/2010 tarihli yazı ile de işyerinin ruhsatının alınarak Müdürlüğe gönderilmesi istenilmiştir. Zabıta Müdürlüğü 17/01/2011 tarihli cevabında, işyeri yetkilileri ruhsat aslının Ruhsat Müdürlüğüne teslim edildiğini beyan ettiklerinden ruhsatın alınamadığını bildirmiştir. Şirket yetkilisinin, Ruhsat Müdürlüğüne yeniden yaptığı 11/01/2011 tarihli başvuru ile imara aykırı hususları giderdiğini belirtmesi üzerine, bu husus Ruhsat Müdürlüğü tarafından İmar Müdürlüğüne yazılan 11/01/2011 tarihli yazı ile sorulmuş; ancak İmar Müdürlüğü tarafından bu yazıya uzun süre cevap verilmemesi üzerine 18/01/2012 tarihinde bu yazı tekit edilmiştir. İmar Müdürlüğü tarafından bu yazıya cevap olarak verilen 27/01/2012 tarihli yazıda, işyeri ile ilgili 19/10/2010 tarihli Encümen Kararının mevcut olduğu, 18/01/2012 tarihli yazıya istinaden işyerinde yapılan kontrolde zabıt konusu hususların durumunu koruduğunun tespit edildiği bildirilmiştir. Bu sırada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından 13/01/2011 tarihinde işyerinde yapılan denetimde, işyerinin ruhsatını ibraz edememesi üzerine, bu durum 11/02/2011 tarihli yazı ile Belediyeye bildirilmiş, Belediye Encümeni tarafından alınan 01/03/2011 tarihli karar ile işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden bahisle para cezası ile cezalandırılmasına ve faaliyetten menine karar verilmiş, bu karar ilgililer tarafından dava konusu yapılmıştır. Neticede, ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile anılan işyerinin çalışma ruhsatı olduğundan bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İmar Müdürlüğünün 27/01/2012 tarihli yazısı üzerine, Ruhsat Müdürlüğü tarafından Başkanlık Makamına yazılan 07/02/2012 tarihli yazı ile anılan işyerinin ruhsatının iptali ile faaliyetten menine karar verilmesi istenmiş, işyerinin ruhsatı Başkanlık Makamının 10/02/2012 tarihli Oluru ile iptal edilmiş, Belediye Encümeninin 14/02/2012 tarihli kararı ile de işyerinin faaliyetten menine karar verilmiştir. Bu işlemlere karşı ilgililer tarafından açılan davalar sonucunda, Zabıta Müdürlüğünce 24/05/2012 tarihli kapama tutanağı düzenlenmiş, işyeri mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir. 01/06/2012 ve 15/10/2012 tarihlerinde işyerinde yapılan denetimlerde mühürün fek edilerek çalışmaya devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine yeniden mühürleme yapılmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şirket yetkilisi tarafından 26/11/2012 ve 27/11/2012 tarihlerinde Ruhsat Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen dilekçelerde, Belediye Encümeninin 13/01/2011 tarihli kararında belirtilen hususların giderildiği belirtilerek yeniden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi talep edilmiştir. Bunun üzerine Ruhsat Müdürlüğü tarafından İmar Müdürlüğüne yazılan 27/11/2012 tarihli yazı ile, söz konusu işyerinin yeniden incelenerek projeye aykırı hususların giderilip giderilmediğinin bildirilmesi istenmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğü, Müdürlüklerine verilen dilekçeye istinaden 28/11/2012 tarihinde ekiplerine işyerinde yeniden kontrol yaptırmış, bu kontrol sonucunda, ... tarafından ''söz konusu proje hilafı hususları maliklerince giderilmiştir.'' şeklinde tutanak düzenlenmiş, bu tespit 28/11/2012 tarihli yazılar ile ilgili şirkete ve İmar Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bunun üzerine İmar Müdürlüğü 03/12/2012 tarihinde Ruhsat Müdürlüğünün 27/11/2012 tarihli yazısına cevaben, söz konusu işyerinde 19/10/2010 ve 13/01/2011 tarihli Belediye Encümen kararlarında belirtilen hususların giderilerek projesine uygun hale getirildiğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 28/11/2012 tarihli yazısı ve eki tutanağından anlaşıldığını bildirmiştir. Bu yazı üzerine Ruhsat Müdürlüğü tarafından anılan şirket adına 05/12/2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

Müfettişlik tarafından tüm bu yazışmalar değerlendirilerek söz konusu işyerinde Belediye Encümeninin 13/01/2011 tarihli kararında belirtilen hususların giderilerek projesine uygun hale getirildiği ile ilgili şüpheye düşülmüş, İmar Müdürlüğüne yazılan 08/02/2013 tarihli yazı ile söz konusu işyerinin Belediye encümen kararlarında belirtilen imara aykırı hususların giderilerek projesine uygun hale getirilip getirilmediğinin bir kez daha mahallinde incelenerek sonucun rapora bağlanmak suretiyle gönderilmesi istenilmiştir. İmar Müdürlüğü tarafından 18/02/2013 tarihli yazı cevabında, binanın teknik heyetleri tarafından 12/02/2013 tarihinde incelendiği, sonuç olarak encümen kararında belirtilen projeye aykırı hususların durumunu koruduğunun tespit edildiği belirtilerek, bu tespite ilişkin ondört adet fotoğraf gönderilmiştir. Bunun üzerine 28/11/2012 tarihli tutanakta "Söz konusu proje hilafı hususları maliklerince giderilmiştir." denilmek suretiyle tutanağın gerçeğe aykırı olarak tutulduğu iddiasıyla davacının da aralarında bulunduğu sorumlular hakkında soruşturma izni talep edilmiş ve "anılan işyerine 16/08/2010 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veriliş tarihinden sonra Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalarda uzun süreli gecikmelerin bulunduğu, bu nedenle Belediyeye karşı açılan bazı davaların aleyhe sonuçlandığı, söz konusu işyerinin mimari projesine aykırı hususların bulunması nedeniyle Belediye Encümenince alınan 13/01/2011 tarihli yıkım kararının uygulanmasının geciktirildiği, Yapı Kontrol Müdürlüğünce söz konusu encümen kararında belirtilen zabıt konusu hususların giderilmediği halde mahallince düzenlenen 28/11/2012 tarihli tutanakla 'Söz konusu proje hilafı hususları maliklerince giderilmiştir.' denilmek suretiyle gerçeğe aykırı tutanak düzenlendiği, anılan Müdürlüklerin tüm bu iş ve işlemleri kasıtlı olarak birlikte gerçekleştirdiği", bu nedenle anılan işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesine ilişkin işlemleri için Ruhsat Müdürlüğünde müdür vekili olan davacı, İmar Müdürlüğü, Yapı Denetim bürosu birim sorumlusu, aynı birimde vekaleten birim sorumlusu olarak görev yapan teknik eleman, Yapı Kontrol Müdürlüğü müdür vekili ile üst sorumlusu ile Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Uygulaması büro sorumlusu hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

. Cumhuriyet Başsavcılığının . Soruşturma numaralı dosyasında davacının da aralarında yer aldığı şüphelilerin ''Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği'' suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülmüştür. Soruşturma sonucunda tutanağı tanzim eden Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli olan ... hakkında kamu davası açıldığı, diğer şüphelilerin ise müsnet suçun işlenmesinde herhangi bir sorumluluklarının bulunduğuna ilişkin maddi delil elde edilemediğinden, haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği görülmüştür. ... Ağır Ceza Mahkemesince ... hakkında yapılan yargılama sonucunda ise Mahkemenin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sübuta ermediğinden beraatine karar verildiği, kararın Yargıtayca onandığı görülmüştür.

Davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda ise, "Ruhsat Müdürlüğü tarafından yapılan yazışmalarda uzun süreli gecikmelerin bulunduğu, işyeri ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden faaliyetten menine dair Belediye Encümeninin 01/03/2011 tarihli kararının iptali istemiyle açılan davada, mahkeme kararında 'ruhsatın mahkemece görüldüğünden' denilmek suretiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan ruhsatın Ruhsat Müdürlüğünün dosyasında gereken yerde bulunmadığı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı davacının belirttiği gibi Müdürlüğün dosyasında ve gereken yerde olsaydı muhatapların söz konusu ruhsatı mahkemeye sunmalarının söz konusu olamayacağı, zira anılan işyerinin söz konusu ruhsatı, Ruhsat Müdürlüğüne teslim ettiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, bu nedenle Belediye aleyhine açılan davanın kaybedilmesine neden olduğu ve İmar Müdürlüğünün 03/12/2012 tarihli yazısına istinaden anılan işyerine 05/12/2012 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği, davacının bu fiilleri nedeniyle görevini kasıtlı olarak yerine getirmediği" değerlendirilerek 657 sayılı Kanun'un 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması önerilmiş, öneri doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesinde; kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu uyuşmazlıkta, ruhsat talebine konu işyerine Yönetmelik uyarınca beyana göre 16/08/2010 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verildikten sonra 23/08/2010 tarihinde Ruhsat Müdürlüğü tarafından anılan işyerinde denetim yapıldığı, denetim sırasında belirlenen eksikliklerin yanı sıra işyerinin mimari projesine uygun olup olmadığının ve kaç metrekare olduğunun İmar Müdürlüğünden sorulmasına ilişkin tutanak düzenlendiği, tutanak altına alınan bu hususların 24/08/2010 tarihli yazı ile İmar Müdürlüğünden sorulduğu, İmar Müdürlüğü tarafından bu yazıya 21/10/2010 tarihli yazı ile cevap verildiği, ancak Ruhsat Müdürlüğü tarafından İmar Müdürlüğüne yazılan 24/08/2010 tarihli yazının cevabı gelmeden işyerinde ikinci kez kontrol yapıldığı, işyerinin imar durumu hariç diğer hususlarda uygun olduğuna dair tutanak düzenlendiği görülmüştür.

Şirket yetkilisinin Ruhsat Müdürlüğüne yaptığı 11/01/2011 tarihli başvuru ile işyerinde imara aykırı hususların giderildiğini belirtmesi üzerine, bu hususun Ruhsat Müdürlüğü tarafından İmar Müdürlüğüne yazılan 11/01/2011 tarihli yazı ile sorulduğu, bu yazıya İmar Müdürlüğü tarafından uzun süre cevap verilmediği, Ruhsat Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl sonra 18/01/2012 tarihinde yazının tekit edilmesi üzerine İmar Müdürlüğü tarafından bu yazıya 27/01/2012 tarihinde cevap verildiği ve işyeri ile ilgili 19/10/2010 tarihli Encümen Kararı mevcut olduğunun, 18/01/2012 tarihli yazıya istinaden işyerinde yapılan kontrolde zabıt konusu hususların durumunu koruduğunun tespit edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Ruhsat Müdürlüğü tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerin, ruhsat talebine konu işyerinde imara aykırı hususların uzun süre varlığını korumasına, bu hususların Belediye tarafından tespit edilmesinin gecikmesine, işyerinin uzun süre imara aykırı şekilde faaliyet göstermesine, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali yolunda alınacak kararın da gecikmesine yol açtığı, Belediyenin . müdür vekili olarak görev yapan davacının mesleki bilgi ve tecrübesi, görev yaptığı birimdeki konumu birlikte değerlendirildiğinde, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta erdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/07/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.