Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 16 Aralık 2021 Genel Kurul gündemini açıkladı. Toplam 14 dosyayı görüşecek olan Yüksek Mahkeme bunlardan 12 tanesini esastan karara bağlayacak

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15/5/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 86. maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarının iptali için ilk incelemeyi yapacak.

Esastan görüşülecek dosyalar arasında:

(72 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (f) bendi,

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (aa) bendinde yer alan ".sorgulama yapmak,." ibaresi,

Yer almakta.