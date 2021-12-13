Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, 'Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler! Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Aralık 2021 18:07
14 Ekim'de görevden alınan Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Semih Tümen'den enflasyon uyarısı geldi.
Enflasyonla böyle mücadele olmaz!
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semih Tümen, "Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler! Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız