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Saç Ekim Merkezi Esthetic Hair Turkey

İstanbul, Brezilya ve Meksika'da merkezi bulunan Esthetic Hair Turkey, saç ekim dünyasında büyümeye devam ediyor.

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 13 Aralık 2021 19:09
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Saç Ekim Merkezi Esthetic Hair Turkey

İstanbul, Brezilya ve Meksika'da merkezi bulunan Esthetic Hair Turkey, saç ekim dünyasında büyümeye devam ediyor. Yakında Avrupa şubesi ile başarısını taçlandırırken sektörde öncü ve güvenilir hizmetleri ile her yıl binlerce kişi hayal ettiği saçlara kavuşuyor.

Saç Ekim Merkezi Özellikleri

Saç ekim işlemi cerrahi bir müdahale olup hekimler tarafından gerçekleştirilir. Saç ekim merkezleri doktorları tarafından ekim yapılır. Saç ekimleri Sağlık Bakanlığı tarafından onay alınmış merkezlerde yapılır. Steril ortamlarda tüm olasılıklar düşünülerek açılan saç ekim merkezinde güvenle saç ekimi yaptırabilirsiniz. Esthetic Hair Turkey saç ekim merkezlerinde FUE, DHI, Gold DHI ve Safir FUE saç ekim teknikleri kullanılır. Uzman kadrosu ile deneyimli ellerle yapılan saç ekiminden doğal sonuçlar alınır.

FUE Saç Ekim Tekniği

FUE saç ekim tekniği seyrek saçlar, bölgesel saç ekimi ve kellik gibi saç sorunları yaşayan kadınlar ve erkekler için kullanılır. Bu yöntemde iz bırakmayan kök alımı yapılır. En ideal ve en çok tercih edilen saç ekim tekniklerinden biridir. Bu yöntemde güçlü ve sağlam olan saç köklerinden kök alınarak ihtiyaç olan bölgeye nakledilir.

Saçlar kısaltılır ve ense gibi sık saçların olduğu bölgeden ihtiyaç kadar kök manuel olarak alınıp özel suda bekletilir. Saçlar kök boyunları ve kalitesine göre gruplara ayrılır. Kök alma işleminin ardından ekim yapılacak bölgeye kanallar açılır. Bu kanallara 40 veya 45 derecelik açıyla kökler yerleştirilir. 1 yıl sonunda kesin sonuçlar alınır. Esthetic Hair Turkey hastaları 3D yöntem ile saçlarının son halini işlem öncesinde görebilir.

Robotik Saç Ekim Yöntemi

Robotik saç ekim yöntemi FUE yönteminde kullanılır. Saç kökleri robot tarafından toplanır. Hekim sağlıklı saç köklerini haritalandırır ve işaretler. Otomatik robot yardımıyla kökler toplandıktan sonra manuel olarak ekilir.

DHI Saç Ekim Yöntemi

Doğrudan saç ekimi olarak bilinen bu yöntemde CHOI adında medikal kalemler ile greftler toplanır. Bu özel kalem ile toplanan saç kökleri cilde kesiler atılarak ekim yapılacak bölgeye aktarılır. Kanal açılmadan direkt olarak yerleştirildiği için kanama sorunu yaşayan hastalarda sıklıkla tercih edilir. DHI tekniğinin kesileri çok derin olmadığı için diğer yöntemlere göre daha hızlı iyileşme süresi sağlar. Doğuştan kel olan kişiler için saç bölgesinden değil vücudun çeşitli yerlerinden kök alınarak uygulanabilir.

Safir FUE Saç Ekim Tekniği

Değerli bir maden olan safir elementi kullanıldığı için bu ismi almıştır. Kanal açmak için kullanılan safir uçlu özel kalem sadece özel saç ekim merkezlerinde kullanılır. Bu yöntem Esthetic Hair Turkey saç merkezinde kullanılan yöntemlerden biridir. Saç ekimine doğallık katan bu yöntem doğal bir elementin kafa derisine değdiği için saça zarar verme olasılığı çok düşüktür. Saç kanallarını açmak için kullanılır. En çok kullanılan saç ekim tekniklerinden biridir. Hastaya uygun saç ekim tekniğinde nihai karar operasyonu gerçekleştirecek hekimindir.

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