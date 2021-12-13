Trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el konuldu
Ankara'da trafikte birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye bin 627 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 19:54
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kuzey Çevre Yolu'nda birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa bin 627 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el koyuldu. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız