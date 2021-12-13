TBMM'de 'Selahattin Demirtaş' tartışması

Ekonomi zirvesi sona erdi
Ekonomi zirvesi sona erdi
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Bakanlıktan arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama
Bakanlıktan arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Kadın polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er, tutuklandı
Kadın polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er, tutuklandı
Stokçuluğa karşı kanun teklifi: 2 milyon TL ceza geliyor
Stokçuluğa karşı kanun teklifi: 2 milyon TL ceza geliyor
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Merkez'in müdahalesi sonrası dolarda durum ne?
Merkez'in müdahalesi sonrası dolarda durum ne?
2. sınıf emniyet müdürü dolandırıcılıktan gözaltına alındı
2. sınıf emniyet müdürü dolandırıcılıktan gözaltına alındı
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok
İzmir Valisi: Omicron varyantı saptanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısı yok
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı
Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de 'Selahattin Demirtaş' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 'Selahattin Demirtaş' tartışması yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 20:09
Yazdır
TBMM'de 'Selahattin Demirtaş' tartışması

2022 yılı bütçe görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile bağlı kuruluşları ile devam ediyor. MHP grubu adına konuşan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kavala ve Demirtaş ile ilgili AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini ifade edenlere yönelik olarak, "Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi başta olmak üzere özellikle soydaş ve dindaşlarımıza yönelik kanuni ihlalleri bir defa buradan gündeme getirip de Allah aşkına protesto edebildiniz mi? Yani Çin'deki Uygurları bırakın, yanı başımızdakileri hiçbir defa, bir defa. Sadece karar değil, iç kararlar da var, 'Dilekçelerimizi dikkate alın' diye talepler var ama ilgili ülkelerde dilekçeler dikkate dahi alınmadı. Şimdi, konseyin diğer bir sorgulamamız gereken, yine bu çifte standardına bir örnek olsun diye söylüyorum. Avrupa Konseyi'nin diğer bir ilgili kurumu olan Frontex'in Ege Denizi'nde masum insanların Yunan güvenlik botları tarafından tacizi, patlatılması, öldürülmesi, ölüme terk edilmesinin artık bir insanlık suçu, bir ihlal olduğuna bütün dünya gözleriyle baktı ve karar verdi. Soydaşımız da değil, bunlar dünya vatandaşı. Masum insanları ölüme terk edenlere yönelik bir cümle kurulduğuna tanıklık etmedim. Kendi iç bünyelerinde de bunları konuşmazlar, hayatta konuşmazlar. Şimdi sözün özü şudur; bu konuda özellikle partimizin ve genel başkanımızın kararlı ve net duruşundan, Konsey üyesi ülkelerin de yegane hedefi bebek katilinin heykelini dikmek olan bir teröristin özgürlüğünü savunanların da rahatsızlığını çok iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın 'terörist' ifadesine tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "'Terörist' diyemezsin. Haddini bil, 'Terörist' diyemezsin, sözünü geri al" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Milletvekili Aydın, "Bebek katilinin heykelini diken de onun gibi teröristtir" cevabını verdi.

Beştaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 18. maddesini hatırlatarak, Türkiye aleyhine verilen iki karar olduğunu söyledi. Beştaş, "'Demirtaş üzerinden söyleyeyim, 'Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'yi, HDP'lileri sadece iktidarın siyasi amaçları uğruna hapsediyorsunuz, tutukluyorsunuz, bu mahkümiyet kararlarını veriyorsunuz, bunun hukukla bir ilgisi yoktur' demiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Diğerine gelince, bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı konuştu ve dedi ki 'Avrupa Konseyi kararlarına uyuyoruz, bağlıyız'. Ortaklar karar versin Avrupa Konseyi ilkelerine bağlı mısınız, sözleşme altında imzanız var mı, Bakanlar Komitesi kararı bağlayıcı mı, değil mi? Tamamı evet. Sayın Dışişleri Bakanı burada. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı. 18'inci madde ihlali verilmiş. Türkiye buna -iki seçenek var- ya 'Ben uyuyorum, uymak zorundayım zaten' diyecek ya da Konsey'den çıkacak. Bunun başka bir izahı yok. Tabii bu arada akıl hocası ortaya çıktı, akıl hocası iki ortaktan biriymiş. 'AİHM kararlarını uygulamayın' diyor" diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ilişkin olarak MHP'li Aydın, Kavala davasının devam eden bir dava olduğuna işaret ederek, Meclisin töhmet altında bırakılmamasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu söyleyerek, "Türkiye milli egemenliğine yönelik -en son 10 büyükelçinin ortak açıklamasında gördüğümüz gibi- birtakım telkinlerde, dayatmalarda bulunulmasına boyun eğecek bir ülke değildir. Neticede bahsedilen tartışma konusu hususların da kimisi mahkumiyetle sonuçlanmış, kimisi devam eden bir davadır. Türkiye hukuk devletidir, hukuk neticede noktayı koyacaktır" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise, Türkiye'nin anayasal düzeni içerisinde mahkemelerin kararlarını vereceğini belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar, ki yapmış olduğumuz anayasal değişiklikle bu kararları, Türkiye'de verilmiş olan iç hukuk mahkemesinin nihai kararlarının yeniden yargılanması açısından da bir esas teşkil etmektedir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını aynen kabul ediyorsak kabul etmemiz gereken bir diğer mesele daha var ki, öyledir; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bugün PKK/PYD-YPG terör örgütünü terör örgütü olarak görmektedir ve bu çerçevede Türkiye olarak biz de terör örgütüyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#TBMM# Selahattin Demirtaş
Bakanlıktan arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama
Bakanlıktan arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama
'İletişim ve Çeviri Çalıştayı' Ankara'da yapılacak
'İletişim ve Çeviri Çalıştayı' Ankara'da yapılacak
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Demirci, partisinden ihraç edildi
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Demirci, partisinden ihraç edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Mustafa Sarıgül: Siyasetçinin muhatabı devlet memurları değildir
Mustafa Sarıgül: Siyasetçinin muhatabı devlet memurları değildir

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı

Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar

20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Yapılacak atamaların yarısından fazlası hemşire olacak.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.
Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 608. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)

Haftanın fırsat ürünleri (13-17)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri