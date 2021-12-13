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ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 20:21
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ASELSAN Konya Silah Sistemleri ile KTÜN iş birliği

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Bülent Işık tarafından imzalanan protokol kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaat, makine, elektrik-elektronik, kimya ve yazılım mühendisliği bölümlerinden öğretim üyelerinin, ASELSAN Konya'da yürütülecek olan Ar-Ge çalışmaları ile inşaat, yapım, akustik, mekanik tesisat gibi konularda teknik danışmanlık yapacağı belirtildi.

Açıklamada, KTÜN'ün, ASELSAN Konya bünyesinde devam eden her türlü üst yapı ve altyapı inşaat hizmetleri, iç ve dış mekan çevre sağlığı analizleri (gürültü, akustik, hava kalitesi) ölçümleri, yapay zeka, görüntü işleme, atış sistemlerinin mekanik ve fiziksel özellikleri, işletmede kullanılan silahların kimyasal içerikleri, mermi ve bombaların hareketleri ve etkileri (atış esnası, hareket durumu ve hedefteki etkileri) gibi konularda danışmanlık hizmeti vereceği ifade edildi.

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in şu ifadelerine yer verildi:

'ASELSAN Konya ile üniversitemiz arasında stratejik bir anlaşma imzalıyoruz. Tabii ASELSAN Konya gibi çok değerli bir kuruluşumuzun üniversitemize destek olması ve işbirliği yapması bizim için çok önemli. Bu stratejik iş birliği ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyelerimizin ASELSAN Konya'da yürütülecek olan Ar-Ge çalışmaları ile inşaat, yapım, akustik, mekanik tesisat gibi konularda teknik danışmanlık yapacaklar. Yine okuyan öğrencilerimiz staj imkanı bulması, mezun olduktan sonra istihdam sağlanması çok önemli. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Stratejik iş birliğinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.'

Açıklamada, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Bülent Işık'ın 'Üniversite-sanayi işbirliğinin sürekli ve sürdürülebilir olması çok önemli. Bu noktada sanayideki diğer şirketlerin de bunu değerlendirmesinin gerekliliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversitelerde derin bir bilgi birikimi var, sanayide de pratik bilgi birikimi var. İkisinin birleşmesinin ülkemize çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bu stratejik iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerine yer verildi.

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#ASELSAN
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