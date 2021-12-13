Elazığ'da peş peşe depremler
Elazığ'ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 20:45
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız