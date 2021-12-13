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Piyasa, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerini bekliyor

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2,3 milyar dolar fazla vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise ekimde yıllık yüzde 8,26 artacağını öngörüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 21:06
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Piyasa, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerini bekliyor

Küresel piyasalar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikası kararlarını açıklayacağı yeni haftaya pozitif başlarken, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yatırımcı risk algısını şekillendiren temel faktör oldu. Kullanımdaki aşıların Omicron varyantında da etkili olduğu açıklamaları özellikle haftanın sonuna doğru varlık fiyatları üzerindeki baskının azalmasını sağlasa da Avrupa başta olmak üzere yeni varyantın yayılım hızı, konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor.

Veri gündeminde ise ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verileri yakından takip edildi. Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, son zamanlarda şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü kararlarını açıklayacağı toplantısı öncesinde enflasyondaki yükseliş eğiliminin, bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların, yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşen enflasyona karşın fiyatlamalarının pozitif tarafta yer aldığına işaret eden analistler, Fed'in konuya vereceği tepkinin beklendiğini, burada yüzde 7 psikolojik eşiğinin altında kalınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 3,82 artışla rekor seviyeden kapandı, Nasdaq endeksi yüzde 3,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,02 değer kazandı. Tahvil piyasalarında ise Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,35 seviyelerinden yüzde 1,49'a kadar yükseldi. Dolar endeksi, geçen hafta 95,8-96,6 bandında hareket etmesinin ardından yeni haftaya 96,2 seviyelerinde yatay başladı. Yeni haftanın ABD endeks vadeli kontratlarında pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, enerji fiyatları öncülüğünde artan enflasyon ve Omicron varyantına ilişkin endişelerle cuma günü düşüş yaşanan pay piyasalarında, haftalık bazda ise alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,99, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3 yükseldi. Avro/dolar paritesi üst üste ikinci haftasında da yatay bir seyir izlemesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,13'ün hemen altında işlem görüyor. Avrupa endeks vadeli kontratlarında pozitif bir seyir izleniyor.

Asya'da geçen hafta Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Çinli emlak şirketleri Evergrande ve Kaisa'nın borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşmesi ile Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) zorunlu karşılık adımı gibi gelişmeler takip edildi. Bu gelişmelerle dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, haftalık bazda endekslerin ortalama yüzde 1,5 yükselmesi dikkati çekti. Yeni haftanın da Asya borsaları tarafında pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Endekslerin pozitif görünümünü korumasında, Çin'de 2022 yılı için başlıca ekonomik önceliğin istikrar olarak belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli desteklerin verileceği sinyali etkili oldu.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 6,55 artarak kapanış rekorunu 2.035,48 puana taşıdı. Endeks böylece, üst üste 9'uncu haftayı da yükselişle kapatmış oldu. Geçen hafta 13,96 seviyesini görmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) doğrudan döviz satım müdahalesi ile haftayı 13,8798'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,8420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunacağını belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağını söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ekim ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 puanın direnç, 1.970 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artacağını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ödemeler dengesi

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10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi

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