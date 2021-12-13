Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, bu ülkeyle ikili ilişkilerimiz muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın bakanımızın ziyaret sırasında ayrıca Dubai'de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi öngörülmektedir" denildi.