Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji gündemine dair merak edilenleri Tarafsız Bölge'de değerlendiriyor.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Bahar ile birlikte kış bitiminden sonra bir miktar gevşeme olabilir. İklim değişikliğiyle birlikte fosil yakıtlara karşı bir direnç var. Uzunca yıldır aslında bunlar konuşuluyor. Burada gelebilecek birtakım kısıtlamalar bu sektörün yatırım iştahını bastırıyor. Arzda beklenen artış olmadı biriken talebin bir anda gelmiş olmasından bir sorun var.

Geçen yıl petrol varil fiyatı 40-45 dolardı. Doğalgazın bin metreküpü 150 dolarların altına düşmüştü. Kömür fiyatı 40-45 dolar civarındaydı. Neredeyse 2 katı oldu. Kömür fiyatları da bunları takip etti. Eylül Ekim aylarında 200-250 dolar fiyatlarına geldi. Pandeminin etkisi var. Pandemiden çıkışla birlikte bu kapanmalar artık eskisi kadar değil. Biriken bir talep vardı. Sadece sosyal hayatımız etkilenmedi ekonomik hayat da etkilendi. ABD'de son 40 yılın en büyük enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Avrupa'da da aynı durum var.

Evlerde bir sıkıntı yok. Çin'de enteresan şeyler oldu. Kışa girerken kömür bağlantıları yaptılar. Artık bazı fabrikalara dediler ki üretimlerinizi biraz erteleyecekseniz.

Elimizde doğal gaz var. Teknik olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Biz yılbaşına girmeden evvel bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde planlama yapıldı. Özellikle ikinci yarı yıldan sonra talep patlamasından dolayı 10 milyar metreküplük ilave söz konusu oldu. Kontratlar kısa dönemli bir yıllık yapılır. Bizim uzun dönemli boru hattından aldığımız kontratlarımız vardı. Biz bu kışa hazırlıklı girmiş olduk. Biz son 3-4 yıldır giriş kapasitelerinin noktalarını arttırdık.

81 ilin tamamı doğal gaz kullanıyor. Nüfusumuzun yüzde 80'i doğal gaza erişmiş durumda. Talebi karşılayacak teknik altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor.

Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı. Aslında bu maliyetleri benzer kaynaklardan aldığımız için ülkelerin ortalama maliyeteleri birbirine yakın. Biz bu maliyetlerin büyük kısmını hükümet olarak üzerimize aldık. Size eğer 100 lira fatura geliyorsa 300 lirasını devlet karşılıyor demektir doğal gazda.

Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı.

Biz önümüzdeki yıl vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kademeli tarifeyle ilgili çalışmamız var. Biraz daha verimiliği teşvik eden mekanizma.

DOĞAL GAZ KEŞFİ

Biz belki de dünya tarihinin en hızlı üretime hazırlık projesini yürütüyoruz. 2023 ilk çeyreğinde hedefimiz gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Çalışmalarımız bir taraftan devam edecek. Karadeniz'deki gaz 2023'te kullanılabilir hale gelecek.

20 yıl boyunca evlere giden gaz, Karadeniz gazı olacak.

Bu yapılan işlerin her birisinin bedeli var. Maliyetlerimiz neyse ortaya koyacağız. Bizim bu günden söyleyeceğimiz ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik.

'SURİYE SINIRINDA PETROL KEŞFETTİK'

Karada da arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Suriye yakınlarında karada bir petrol keşfimiz oldu. Bu yıl içerisinde yeni keşiflerimiz de oldu. Nusaybin'deki kuyumuz sınırda 3-4 km mesafede. Özellikle biliyorsunuz sınıra yakın yerlerde mayınlı arazilerimiz var o arazileri temizliyoruz ve yeni sondajlar hazırlıyoruz. Bu kuyu şu anda test aşamasında ağır bir petrol çıktı. Ağır petrol hafif petrolle karıştırılarak işlenebilir hale geliyor. Günlük üretim miktarını ayrıca açıklayacağız. Güneydoğu petrol kaynakları açısında potansiyeli yüksek.