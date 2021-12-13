Fenerbahçe gol düellosunda Gaziantep'e kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler iki kere geriye düştüğü mücadelede skoru eşitlese de Figueiredo'nun golüne engel olamadı ve Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Aralık 2021 22:48
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golleri 8 ve 73. dakikalarda Joao Figueiredo ile 54. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim'den geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise 30. dakikada Mesut Özil ve 67. dakikada Miha Zajc kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 27 puanda kalırken, Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız