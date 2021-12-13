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Genç kadını zorla alıkoyan genç, kaçarken 2 polisi yaraladı

Sivas'ta platonik aşk yaşadığı genç kadını zorla alıkoyan genç, kaçarken aracıyla çarptığı 2 polis memurunu yaraladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Aralık 2021 23:39
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Genç kadını zorla alıkoyan genç, kaçarken 2 polisi yaraladı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Y.A isimli genç, aşık olduğu S.B. isimli kızdan karşılık bulamayınca zorla S.B'yi araca bindirip kaçırmak istedi. Genç kadın kaçırılırken bir fırsatını bulup durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine aile polisten yardım istedi. Polis ekipleri ile genç kadının alıkonulduğu araç arasında kovalamaca yaşandı. Y.A., kovalamaca sırasında İhlas Haber Ajansı'na ait araca çarptı. Yaklaşık 15 dakika kadar yaşanan kovalamaca sonrası Y.A., Saitpaşa Caddesi'nde önünü kesen polis aracına çarparak durdu. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, Y.A. ve alıkoyduğu S.D. de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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