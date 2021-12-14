14 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı; 3 kişi gözaltında
Fethiye'de 'rüşvet' operasyonu: 3 kamu görevlisi tutuklandı
Fethiye'de 'rüşvet' operasyonu: 3 kamu görevlisi tutuklandı
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Ekonomi zirvesi sona erdi
Ekonomi zirvesi sona erdi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
MB'nin piyasaya yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Kadın polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er, tutuklandı
Kadın polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er, tutuklandı
Stokçuluğa karşı kanun teklifi: 2 milyon TL ceza geliyor
Stokçuluğa karşı kanun teklifi: 2 milyon TL ceza geliyor
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan uyarı!
Merkez'in müdahalesi sonrası dolarda durum ne?
Merkez'in müdahalesi sonrası dolarda durum ne?
2. sınıf emniyet müdürü dolandırıcılıktan gözaltına alındı
2. sınıf emniyet müdürü dolandırıcılıktan gözaltına alındı
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
Türkiye'deki elektrikli araç fiyatları: En ucuzu 551 bin lira
İzmir Valisi: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
İzmir Valisi: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Bakanı Pakdemirli: Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Ne dolar ne de altın! En ucuzu 15 günde 30 bin TL arttı!
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Okul müdürü, makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Prof. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Asgari ücret bugün açıklanacak... İşte verilecek rakam
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Bakan Nebati iş dünyası ile bir araya geldi... En temel şikayet konusu kur oldu
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Milyonların gözü son toplantıda: Asgari ücret bu hafta belli olacak
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

ANADOLU AJANSI

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Aralık 2021 00:01
Yazdır
14 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı ile Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına iştirak edecek. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bulunacak.

(Ankara/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sheraton Otel'de düzenlenecek "İnsan Hakları ve Doğu Türkistan" konulu toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma ve eğitim kampında katılımcılara hitap edecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 bütçesi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nesli Tehlikedeki Türler Projesi'nin açılış toplantısına iştirak edecek.

KAPAT [X]

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumuna, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Azerbaycan 4. Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanması Töreni'ne katılacak, basın açıklaması yapacak, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile görüşecek.

(Bakü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunacağı Mogan Gölü'nde basın açıklaması yapacak, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ile Gölbaşı Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.30/12.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistiklerini ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri makamlarıyla görüşmelerde bulunacak, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek ve Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standını ziyaret edecek.

(Dubai)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/15.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası başlayacak; Manisa FK-Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği ve Altınordu-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Manisa/Erzurum/13.30/İzmir/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Bitci Baskonia; Fenerbahçe Beko ise İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın 1. MCM Diamant takımıyla deplasmanda karşılaşacak

(Kaposvar/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#14 Aralık# gündem başlıkları
İBB Meclisi'nde 'Halk Ekmek' konuşuldu
İBB Meclisi'nde 'Halk Ekmek' konuşuldu
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
'Doğal gaz fiyatı toptan piyasada 6-7 kat arası arttı'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek
Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı temsilciler atanacak
Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı temsilciler atanacak
Bakan Ersoy: 525 eserimizi yurt dışından getirdik
Bakan Ersoy: 525 eserimizi yurt dışından getirdik
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim
Melih Gökçek: Yarın zırhlı aracı teslim edeceğim

Bu Habere Tepkiniz

İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
Anayasa Mahkemesi 16 Aralık'ta esastan görüşeceği 12 dosyayı açıkladı
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın
Oruçoğlu Termal Resort Otel 'de yeni yıla sağlıklı yaşamla başlayın
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=bI3qH9AwI562857obLumbqcU.M3UNtix7GFdUEeGVOT.87/fastid=frqnlwrcicfxvwnvektjqbvqgemm/stparam=mlemfnjovi/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/sifali-sulari-ile-orucoglu-termal-resort-otel-de-yeni%20yila-saglikli-yasamla-baslayin-638?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=yilbasi
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
20 bin sağlıkçı alımının yarısı hemşire olacak... İşte detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Yapılacak atamaların yarısından fazlası hemşire olacak.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
KPSS'de başkasını sınava sokan adaya Danıştay'dan kötü haber!
Danıştay 12. Daire, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında kendisi yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edildiğinden 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ve bu sonuçlara bağlı olarak KPSS 2018/2 yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES ve YDS tarihleri
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, KPSS 31 Temmuz, 6 ve 7 ağustos tarihlerinde, ÖABT de 14 Ağustos'ta yapılacak.
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emekli komiser 'Komserin Yeri' adıyla kıraathane açabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, emekli bir komiser tarafından açılan Komserin Yeri kıraathanesi için cezai işlem yapılamayacağını, bunun Teşkilatı aşağılama olarak kabul edilemeyeceğini sadece haksız ticari uygulama kabul edilerek para veya faaliyet durdurma cezası verilebileceğini belirtti.
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?
400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?
Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar
Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!
Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar dizisi 608. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)
Haftanın fırsat ürünleri (13-17)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri