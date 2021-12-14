Trabzon'da bir kişi tartıştığı karısını tabanca ile vurarak öldürdü

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana gelen olayda; Mehmet Moradaoğlu (66) ile eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Mehmet Moradaoğlu, bu sırada tabanca ile eşine ateş etti. Hatun Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı.

Olaydan sonra Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyledi. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni hastane morgun kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.