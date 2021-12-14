Ekonomi toplantısı, asgari ücret toplantı planını bozdu

Döviz kurundaki sert yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu banka müdürleriyle görüşmesi, asgari ücretin son toplantısının ertelenmesine neden oldu.

Gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı yaptı. 4. ve son toplantı için gözler iktidarda. Geçen hafta son toplantının hafta başında yapılacağı söylentisi yayılmıştı. Bu nedenle de hazırlıklarını tamamlayan taraflar dün gün boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan toplantı için davet bekledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; resmi toplantı için davet gelmedi. Tarafların bir araya gelecekleri ardından da Beştepe'ye gidecekleri, kararın burada açıklanacağı beklentisi de vardı. Dolardaki hızlı yükseliş toplantı planlarını da bozdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla kamu bankalarının genel müdürleriyle İstanbul'da toplanması nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu da beklemeye geçti.