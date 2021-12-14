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Fırıncılar ekmeği dolarla mı satacak?

Maliyetleri karşılayamaz hale geldiğini söyleyen fırıncılar, acil önlem alınmaması durumunda dövize endeksli satışa geçecekler.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 14 Aralık 2021 08:10
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Fırıncılar ekmeği dolarla mı satacak?

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre;

Son dönemde başta un ve enerji olmak üzere yaşanan fiyat artışları, halkın temel gıdalarından birisi olan ekmeği vuruyor. Ekmek, büyükşehirlerde 3-4 TL arasında satılmaya başlanırken, fırıncılar bu zammın dahi yetersiz olduğunu savunuyor. "Zam çare değil, vatandaşın da alım gücü düştü, kime ekmek satacağız" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin kontrolden çıktığını söyledi. Fırınların iş yapamaz duruma geldiğini anlatan Kolivar, böyle giderse yakında ekmeğin dolar-Euro üzerinden satılmaya başlanacağını belirtti.

UCUZ EKMEK MÜMKÜN

Hükümeti ve yerel yönetimleri acil önlem almaları konusunda uyaran Kolivar, "Önlem alınmazsa, ruhsatsız fırınlar durdurulmazsa, İstanbul'da bu artışlarla 5-6 lira bile kurtarmaz. Ekmeği daha ucuz yiyebilecekken insanların kuyruklara girmesi kalbimi acıtıyor" dedi.

HER GÜN ARTAN MALİYETLER FIRINCIYI CANINDAN BEZDİRDİ

Kıtlık tehlikesi var

Fırıncının aldığı ürünü yerine koyamadığını ifade eden Cihan Kolivar, günlük fiyat belirlemek zorunda kalındığını vurguladı. Kolivar, şöyle konuştu: "Haftada bir mazot artıyor, un fiyatı da sürekli yükseliyor. Tamamen dövizle alakalı. Fiyat artışlarına engel olunamazsa önümüzdeki 6 ayda kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Yetkililer ekmeğin öneminin halen farkında değil.

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#Ekmek#fırın#dolar
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