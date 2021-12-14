Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yanıtı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki beşinci galibiyeti alan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Adınız Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılıyor. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Rıza Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Burası onu konuşmanın yeri değil. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çünkü bu kulüple benim kendi aramda olan bir şey. Sivasspor ile olan bir şey. Onu mukaveleye koymadım zaten başka nedenlerden dolayı. Beşiktaş ile resmi bir görüşmem kesinlikle yok. Öyle bir şey olmadı. Olursa, gelirse ona göre konuşuruz. Beşiktaş biliyorsunuz benim futbol hayatımın geçtiği bir yer. Sadece orada başladım orada bıraktım. Sivas da benim doğduğum büyüdüğüm yer. İkisi de benim için çok çok önemli. En iyi şey ne ise onu inşallah yaparız."