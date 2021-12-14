Amasya'da otobüs kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Aralık 2021 08:40
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
İzmir'den Tokat'a giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur yönetimindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem Kavşağı mevkisinde devrildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız