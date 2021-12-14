Başkent'te 'mahrem imam' operasyonu: 102 gözaltı kararı

- Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

SAMSUN'DA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum, İlkadım ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem Hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında geçmiş dönemlerde mahrem imam olarak görev yaptıkları değerlendirilen İ.P, H.U. ve H.K'yi yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.