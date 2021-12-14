Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Covid-19 pandemisinde oluşan varyantların ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği belirtildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Aralık 2021 09:45
Açıklamada ''Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor'' denildi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki Omicron varyantı çalışmaları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:/p>
'Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.'Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız