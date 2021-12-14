Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması

Açıklamada ''Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor'' denildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki Omicron varyantı çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:/p>

'Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.'