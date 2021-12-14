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İsmail Küçükkaya: Maaşım yarı yarıya eridi!

FOX TV Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya dövizde yaşanan hareketlilik ve hayat pahalılığına canlı yayında tepki gösterdi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Aralık 2021 09:54
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Yüksek enflasyon ve dolar kurundaki dalgalanmalara değinen İsmail Küçükkaya, bu duruma sitem etti.

Türkiye'de gündem döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış ve enflasyon oranları...

Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, döviz endeksli ürünlerin satışının durmasına neden oldu.

Hayatından memnun olmadığını, dolar ve enflasyonla maaşının eridğini dile getiren Küçükkaya şu ifadeleri kullandı;

ŞU AN HAYATINIZDAN MEMNUN MUSUNUZ?

Şu an hayatınızdan memnun musunuz? Ben değilim... Şu an benim kazancım eridi ben size söyleyeyim. Ben de maaşlı çalışan bir işçiyim. Sabah ekip arkadaşlarımla da konuşuyorduk da bizim maaşımız erdi mesela. Enflasyona bakıyorsun bir de resmi enflasyona...

MAAŞLAR ERİDİ

Dolarla hesaplamayı zaten geçtim. Dolara zaten bakarsan geçen sene aldığın maaş yarı yarıya eridi. Ben memnun değilim yaşadıklarımdan siz memnun musunuz?

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#İsmail Küçükkaya#maaş#dolar#fox
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