Ünlü piyanist Fazıl Say: Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını kapatma isteğindeyken, bordo-mavililerin 12 puan gerisinde kaldılar.

Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, kişisel Twitter hesabından maça dair bir paylaşımda bulundu.

Say, "Bizim Crespo da eski Yusuf'u hatırlatıyor değil mi? Telefon kabinesinde 5 kişiyi 15 dakika çalıma dizen tarz, bale hareketleri. Artistik görünüyor.. 3-2 yenik durum hiç iyi değil. Serdar da havaya girmiş artistik, topukla orta yapmalar filan. Önce gol at!!" ifadelerini kullandı.

Ünlü piyanist, "Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç'un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antep'te sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı." diyerek tepkisini belirtti.