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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Aralık Salı günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre, Toroslar Mevkii'nde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de 20 Aralık Pazartesi olarak açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Aralık 2021 11:10
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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıklar azalıyor, yağış etkili olacak

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun Kar Yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İllerHava sıcaklıkları

Ankara:

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul:

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir:

KAPAT [X]

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa:

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 21

Antalya:

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon:

Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 6

Diyarbakır:

arçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9

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#Meteoroloji#kar#istanbul
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