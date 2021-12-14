e-ticarette işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor

- Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticarette bu yılın ilk 6 ayında sipariş adetlerinin yüzde 94,4 artış ile 1 milyar 654 milyon adede yükseldiğini ve e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,6 olarak gerçekleştiğini belirterek, "e-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nun son raporuna göre, bu yılın ilk yarısı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 75,6 artış kaydederek 161 milyar TL olduğunu bildirdi.

Bu yılın ilk 6 ayında sipariş adetlerinin yüzde 94,4 artış ile 1 milyar 654 milyon adede yükseldiğini ve e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,6 olarak gerçekleştiğini belirten Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu oranın en yüksek olduğu ay yüzde 20,2 ile mayıs oldu. e-ticaretin 148 milyar TL ile yüzde 91,9'u yurt içinde gerçekleşti. e-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz. Dünya geneline baktığımızda ise e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, etki alanı da genişliyor. 2020 yılında dünya çapında perakende e-ticaret satışları 4,2 trilyon dolara ulaştı. e-perakende gelirlerinin 2022 yılında ise 6,54 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor."

Ekmekçi, e-ticarette pandemi ile yaşanan büyüme, e-ticaret segmentlerinin giderek artması ve yaygınlaşmasının kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hızlıca ulaşabilmelerine imkan sağladığını, özellikle gıda, kişisel bakım, teknoloji, mobilya ve tekstilin Türk halkının e-ticaret pazar yerleri üzerinden en çok alışveriş yaptığı ürün grupları olduğunu bildirdi.

- "Satıcının kötü niyetli davranma ihtimali sürekli olarak denetleniyor"

Emre Ekmekçi, salgının tüm firmalarda e-ticaret kültürü uyandırdığını ifade ederek, şu anda e-ticaret yapmayan firmanın yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Ekmekçi, devamla şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ciddi oranda artan bir hacimle karşı karşıyayız. Hacim arttıkça problem sayısı da artabiliyor. Bu gibi durumlarda bazen pazar yerlerindeki e-tüccarlar bilmeyerek hatalı işlemlere imza atabiliyor. Ancak problem tespit edildiğinde hızla düzeltilip tüketicinin mağduriyeti ortadan kaldırılıyor. Bilerek ve kötü niyetle yapılmış bir işlem tespit edildiğinde ise o sanal pazar yerinde mağazası bulunan kişiler hızla kara listeye alınıyor. Gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanıyor. Tüm bunlara karşı son zamanlarda e-ticaret platformları gerekli önlemleri alıyor. Bu önlemler, yaşanan sorunlar karşısında sürekli geliştiriliyor. Bu platformlarda satış yapacak tüccarlar, sanal mağazalarını açmadan önce ön incelemeden geçiyorlar. Bütün ticaret sicillerine bakılıyor. Her ne kadar satıcı ile alıcı arasındaki bu işlemlerde platformların yasal olarak bir garantör görevi olmasa da satıcının kötü niyetli davranma ihtimali sürekli olarak denetleniyor. Platformlar, bu denetimler sonucunda e-tüccarlara caydırıcı cezalar kesebiliyor."

- "Şirketler, siber güvenlik yatırımlarını hızlandırdı"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Ekmekçi, salgın sonrası siber saldırı sayılarındaki artışa dikkati çekerek, 2020 ve 2021'de pandemi ile birlikte siber saldırıların ciddi oranda arttığını, bunun giderek daha da dijitalleşen dünyaya bağlı olarak yaşandığını ifade etti.

Ekmekçi, "Dünya genelinde baktığımızda özellikle e-ticaret pazar yerleri üzerinden müşterilerin banka ve kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışan, e-ticaret pazar yerlerinin sahip olduğu müşteri verilerini hedef alan birçok siber saldırı gerçekleşti. Daha önce güvenlik ve altyapılarını bu saldırı tehditlerine karşı güçlendiren şirketler, bu saldırılardan korunabildi. Özellikle bu saldırılara maruz kalan şirketler ise yaşadıkları kayıpların daha da artmasını önleyecek siber güvenlik yatırımlarını hızlandırdı. Dolayısıyla geçtiğimiz 2 yılın en büyük öğretisi, siber güvenlik alanına yatırımların hızlandırılması yönünde oldu." şeklinde konuştu.

- "e-ticaretin metaverse'nin içinde kendine özgü en doğru yeri bulacağını söyleyebiliriz"

Emre Ekmekçi, Facebook'un ismini "Meta" olarak değiştirmesi sonrası gündemin üst sıralarında yer alan metaverse'nin, önümüzdeki dönemde günlük hayatın bir parçası olacağını söyledi.

Metaverse'nin web'in yeni versiyonu olacağını belirten Ekmekçi, "Dolayısıyla e-ticaretin de bu sistemin içinde kendine özgü olarak en doğru yeri bulacağını söyleyebiliriz. Metaverse dünyasında, çok yeni ve yaratıcı bir ortam olduğu için e-ticaret konusunda da yaratıcı çözümler çıkacaktır. Halihazırda dijital ortamlarda NFT'ler satılmaya başlandı. Fiziksel e-ticaretin de burada doğru bir şekilde yer bulacağına inanıyoruz. e-ticaret; sürekli değişen, kendini yenileyen bir sektör. Metaverse dünyasında da en doğru şekilde kendine yer edinecektir." ifadelerini kullandı.