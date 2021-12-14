'255 Aile Destek Merkezi ile 2,6 milyon kadının gelişimine katkı sağlandı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 255 Aile Destek Merkezi ile 2,6 milyon kadınının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle terörle mücadele edilen bölgelerdeki kadınlara, Aile Destek Merkezleri (ADEM) ile destek verdiklerini belirtti.

Merkezlerde kadınların, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak için kurs ve eğitimler verildiğini ifade eden Yanık, "Aile Destek Merkezlerini terörden etkilenen bölgeler başta olmak üzere dezavantajlı grupların ve mevsimlik tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde açmaya özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, merkezlerdeki faaliyetler hakkında şunları kaydetti:

"Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor.

Bakanlık olarak milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine önem veriyoruz. Aile odaklı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ADEM'lerimizde kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına ilişkin eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca daha fazla kadınımızın bu eğitimlerden faydalanması için merkezlerimizde kreş imkanı da sağlıyoruz."

Merkezlerin toplumsal entegrasyonun sağlanmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Bakan Derya Yanık, "Güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleyi içeride ve dışarıda etkin bir şekilde sürdürürken biz de Bakanlık olarak bölgedeki kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm Türkiye'de bulunan 255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile de bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk." bilgisini verdi.